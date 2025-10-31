"ويل سميث" ضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب

واشتهر سميث بأعماله في التلفزيون والأفلام والموسيقى، ومن بين جوائزه التي حاز عليها، جائزة الأوسكار، وجائزة غولدن غلوب، وجائزة بافتا، وأربع جوائز غرامي. ومن أشهر أفلامه: "أولاد أشقياء"، و"رجال ذوو بزات سوداء"، و"يوم الاستقلال"، و"عدو الدولة".