"ويل سميث" ضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب

يتوجه نجم هوليوود ويل سميث إلى الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر المقبل. حيث سيُلقي الممثل الحائز على جائزة الأوسكار كلمةً في معرض الشارقة الدولي للكتاب.
وأعلنت هيئة الشارقة للكتاب، الجمعة، أن الممثل البالغ من العمر 57 عاماً سيتحدث على المسرح الرئيسي لمعرض الشارقة للكتاب في 14 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً.
واشتهر سميث بأعماله في التلفزيون والأفلام والموسيقى، ومن بين جوائزه التي حاز عليها، جائزة الأوسكار، وجائزة غولدن غلوب، وجائزة بافتا، وأربع جوائز غرامي. ومن أشهر أفلامه: "أولاد أشقياء"، و"رجال ذوو بزات سوداء"، و"يوم الاستقلال"، و"عدو الدولة".
تنطلق فعاليات الدورة الـ44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب في الفترة من 5 إلى 16 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة كوكبة من المؤلفين العالميين، من بينهم الأيقونة الأدبية النيجيرية شيماندا نغوزي أديتشي، والفيزيائي النظري الإيطالي والمؤلف الأكثر مبيعاً كارلو روفيلي، والحائز على جائزة بوكر الأيرلندية بول لينش.
ويضم البرنامج أيضًا الحائزة على جائزة البوكر الهندية الدولية بانو مشتاق، وعالمة النفس البريطانية والشخصية البارزة في وسائل التواصل الاجتماعي الدكتورة جولي سميث، وكاتب الروايات البوليسية الأمريكي كريس بافون، إلى جانب ضيوف من رواة القصص في العصر الرقمي الذين يعيدون تعريف الأدب الحديث.
تمثل نسخة هذا العام ثقافات وتخصصات متنوعة، وتعكس مهمة معرض الشارقة الدولي للكتاب في الاحتفال بقوة الأدب في ربط اللغات والأفكار والأجيال.
كما تنطلق، الأحد، في مركز إكسبو الشارقة، فعاليات الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر الشارقة الدولي للناشرين، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب.
سيضم الحدث أكثر من 30 ورشة عمل متخصصة تُركز على مستقبل النشر، إلى جانب منتديات متخصصة للتواصل وعقد الصفقات. وسيجمع الحدث آلاف الناشرين والمتخصصين من جميع أنحاء العالم، بمن فيهم شخصيات بارزة في مجالات النشر والتسويق والذكاء الاصطناعي وحقوق النشر وتطوير السوق الدولية.
وسيتم أيضًا تنظيم سلسلة من ورش العمل للناشرين والخبراء والموزعين من جميع أنحاء العالم لتبادل الخبرات واستكشاف سبل التعاون.