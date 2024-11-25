"ويتني كومينجز": تقبُّل الرفض مفتاح النجاح في الفن

"ويتني كومينجز": تقبُّل الرفض مفتاح النجاح في الفن
أكدت الممثلة الكوميدية "ويتني كومينجز" أن أحد أهم الدروس التي تعلمتها خلال مسيرتها الفنية هو تقبُّل الرفض برحابة صدر، وذلك وفقاً لموقع "بيبول" (People).
وأوضحت "كومينجز": "إن العمل في هذا المجال يعتمد بشكل أساسي على تقبُّل الرفض".
كما قالت أنها، مع مرور الوقت، قد أدركت أن الرفض قد يكون نعمة في بعض الأحيان، فهو يفتح أبواباً أفضل للنمو والتطور. وضربت مثالاً بالمغنية والممثلة "سابرينا كاربنتر" التي رُفضت في تجارب الأداء لمسلسل "ذا كونرز" (The Conners) على قناة "إيه بي سي" (ABC)، والذي شاركت "كومينجز" في إنتاجه لفترة وجيزة.
"تقدمت "سابرينا كاربنتر" لتجارب الأداء، لكن الدور لم يكن مناسباً لها، فتم رفضها حينها" هكذا علقت "كومينجز" على الدور الذي حصلت عليه الممثلة "إيما كيني" في النهاية.
وتابعت قائلة: "وبالمناسبة، الحمد لله أننا لم نوافق على انضمامها إلى المسلسل، وإلا لظلّت "سابرينا كاربنتر" عالقة في عالم الكوميديا بدلاً من أن تصبح نجمة لامعة!"
لقد سطع نجم "سابرينا كاربنتر" في سماء الفن من خلال دورها في مسلسل قناة ديزني "فتاة تتعرف على العالم" (Girl Meets World)، ثمّ أثبتت موهبتها الغنائية بأغاني شهيرة مثل "اسبريسو" (Espresso) و"بليز بليز بليز" (Please Please Please) و"تيست" (Taste). وتُحيي "سابرينا" حالياً جولتها العالمية "شورت ان سويت" (Short n' Sweet).
وتابعت حديثها عن الرفض قائلة: "أعتقد أن مجتمعنا يُربينا على الرغبة في الفوز والحصول على القبول، لكن في بعض الأحيان يكون القبول هو أسوأ ما قد يحدث لنا، فهو يُبقينا عالقين في المكان الخطأ لسنوات طويلة، ويُبعدنا عن الطريق الصحيح".
أما عن أفضل نصيحة تلقتها في هذا المجال، فقالت: "نظّم حياتك الشخصية، واحتفظ بالدراما لأعمالك، بمعنى آخر: عش حياة هادئة ومستقرة".
تُقدّم "كومينجز"، التي رُزقت بمولودها الأول في ديسمبر 2023، بودكاست "الأفضل لك" (Good for You)، حيث تستضيف أسبوعياً مجموعة متنوعة من الضيوف، من أصدقاء وفنانين كوميديين ومشاهير وخبراء وشخصيات غريبة الأطوار، وفقاً لمجلة "بيبل" (People).