"ويتني كومينجز": تقبُّل الرفض مفتاح النجاح في الفن

لقد سطع نجم "سابرينا كاربنتر" في سماء الفن من خلال دورها في مسلسل قناة ديزني "فتاة تتعرف على العالم" (Girl Meets World)، ثمّ أثبتت موهبتها الغنائية بأغاني شهيرة مثل "اسبريسو" (Espresso) و"بليز بليز بليز" (Please Please Please) و"تيست" (Taste). وتُحيي "سابرينا" حالياً جولتها العالمية "شورت ان سويت" (Short n' Sweet).