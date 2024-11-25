"ويتني كومينجز": تقبُّل الرفض مفتاح النجاح في الفن

وتابعت حديثها عن الرفض قائلة: "أعتقد أن مجتمعنا يُربينا على الرغبة في الفوز والحصول على القبول، لكن في بعض الأحيان يكون القبول هو أسوأ ما قد يحدث لنا، فهو يُبقينا عالقين في المكان الخطأ لسنوات طويلة، ويُبعدنا عن الطريق الصحيح".