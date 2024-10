"ون دايركشن" تتصدر قوائم الموسيقى بعد وفاة ليام باين

وفي الإمارات العربية المتحدة، قفزت أغنيتا "Night Changes" و"Story of My Life" إلى المركزين السابع والـ21 على قائمة أفضل 50 أغنية يومياً على منصة "سبوتيفاي" (Spotify). كما توجه المعجبون إلى منصة "ابل ميوزيك" (Apple Music) للاستماع لأغنيات الفرقة، مما أدى إلى وصول أغنيتين إلى قائمة أفضل 100 أغنية يومياً في الدولة. وتحتل أغنية "Night Changes" المركز الخامس والعشرين على القائمة، بينما تحتل أغنية "Story of My Life" المركز التاسع والعشرين.