"ون دايركشن" تتصدر قوائم الموسيقى بعد وفاة ليام باين
أثبتت القوائم الموسيقية العالمية حزن محبي فرقة "ون دايركشن" على وفاة أحد أعضائها، "ليام باين"، عندما ظهرت أغنيات الفرقة بها، حيث يستمع المعجبون إلى موسيقاهم، بحثاً عن العزاء وما يواسيهم في كلمات أغنيات الفرقة.
توفي المغني يوم الأربعاء بعد سقوطه من شرفة الفندق الذي كان يقيم به. ومنذ انتشار خبر وفاته، لجأ محبو الفرقة إلى منصات التواصل الاجتماعي لنشر تعليقات داعمة على منشورات أعضاء الفرقة ونشر مقاطع فيديو مؤثرة للفرقة.
يتذكر عشاق فرقة "ون دايركشن" في الإمارات العربية المتحدة تجربتهم في حفل الفرقة الذي أقيم في ملعب "ذا سيفينز" (The Sevens) في دبي منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
العودة إلى قوائم الأغاني
وبعيداً عن مجرد التفكير في الحفل وتجربته، كان محبو الفرقة "دايركشنرز" يستمعون إلى موسيقى الفرقة - مما جعلها تتصدر القوائم الموسيقية في الإمارات العربية المتحدة، وعلى مستوى العالم.
بعد مرور ما يقرب من عقد من الزمان منذ إصدارها لأول مرة، وإصدار أحدث ألبوم في عام 2015، عادت موسيقى الفرقة إلى قوائم الأغاني.
وفي الإمارات العربية المتحدة، قفزت أغنيتا "Night Changes" و"Story of My Life" إلى المركزين السابع والـ21 على قائمة أفضل 50 أغنية يومياً على منصة "سبوتيفاي" (Spotify). كما توجه المعجبون إلى منصة "ابل ميوزيك" (Apple Music) للاستماع لأغنيات الفرقة، مما أدى إلى وصول أغنيتين إلى قائمة أفضل 100 أغنية يومياً في الدولة. وتحتل أغنية "Night Changes" المركز الخامس والعشرين على القائمة، بينما تحتل أغنية "Story of My Life" المركز التاسع والعشرين.
على مستوى العالم، وصلت أربع أغنيات لفرقة "ون دايركشن" إلى قائمة أفضل 50 أغنية على "سبوتيفاي" يوم 18 أكتوبر. حيث احتلت أغنية "Night Changes" المركز السادس، بينما احتلت أغنية "Story of My Life" المركز الحادي عشر. وعلى نفس القائمة، جاءت أغنية "What Makes You Beautiful" في المركز 29، بينما احتلت أغنية "Perfect" المركز 33.
وعلى تطبيق "ابل ميوزيك"، وصلت أغنية "Story of My Life" إلى المركز التاسع عشر في قائمة "أفضل 100 أغنية عالمياً"، بينما وصلت أغنية "Night Changes" إلى المركز الرابع والعشرين.