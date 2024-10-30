وفاة غامضة لـ "نيشاد يوسف"الفائز بجائزة كيرالا السينمائية

ونشر اتحاد موظفي السينما في ولاية كيرالا نبأ الوفاة على صفحة فيسبوك الخاصة بهم، وكتبوا: "إن الرحيل المفاجئ لـ "نيشاد يوسف" - وهو شخصية أساسية في صناعة مستقبل السينما المالايالامية المعاصرة - يمثل خسارة كبيرة ستعاني صناعة السينما لتجاوزها والتصالح معها. نقدم تعازينا الحارة من اتحاد موظفي السينما في ولاية كيرالا".