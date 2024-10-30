وفاة غامضة لـ "نيشاد يوسف"الفائز بجائزة كيرالا السينمائية
عُثر على محرر الأفلام المالايالامية "نيشاد يوسف" ميتاً في منزله يوم الأربعاء.
وعُثر على جثة الرجل البالغ من العمر 43 عاماً مشنوقاً في شقته في "بامبالي ناجار" في كوتشي.
ولم تصدر الشرطة حتى الآن بياناً حول سبب الوفاة، إلا أن الصحف المحلية بدأت تشير إلى الأمر كحالة انتحار مشتبه بها.
ونشر اتحاد موظفي السينما في ولاية كيرالا نبأ الوفاة على صفحة فيسبوك الخاصة بهم، وكتبوا: "إن الرحيل المفاجئ لـ "نيشاد يوسف" - وهو شخصية أساسية في صناعة مستقبل السينما المالايالامية المعاصرة - يمثل خسارة كبيرة ستعاني صناعة السينما لتجاوزها والتصالح معها. نقدم تعازينا الحارة من اتحاد موظفي السينما في ولاية كيرالا".
كان نيشاد يوسف شهيراً في الصناعة، وفاز بجائزة ولاية كيرالا السينمائية لعام 2022 لأفضل مونتاج عن عمله في "Thallumaala".
وحاز أيضاً على جائزة اختيار النقاد للأفلام في الهند في عام 2023.
من بين مشاريعه البارزة كان "Kanguva"، الذي يلعب دور البطولة به "سوريا" و "بوبي ديول"، ومن المقرر أن يصدر في نوفمبر.