رحيل الممثل "مايكل مادسن" نجم فيلم "أقتل بيل"

توفي الممثل "مايكل مادسن"، نجم أفلام "كوينتن تارانتينو" مثل "كلاب المستودع" و"اقتل بيل"، في عمر ناهز 67 عامًا.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أنه تم العثور على مادسن فاقدا للوعي في منزله في ماليبو بولاية كاليفورنيا صباح الخميس وتم إعلان وفاته.

ويُعتقد أن وفاته طبيعية. ولا تشتبه السلطات في وجود شبهة جنائية. وصرح رون سميث، مدير أعمال مادسن، بأن السكتة القلبية هي السبب الواضح.

ظهر مادسن في فيلم تارانتينو الأول "كلاب المستودع" بدور السيد الأشقر. ثم شارك في بطولة أفلام تارانتينو "اقتل بيل: الجزء الأول" و"اقتل بيل: الجزء الثاني" و"الثمانية الحاقدون".