رحيل الممثلة الكورية الجنوبية"لي سيو يي"

توفيت الممثلة الكورية الجنوبية لي سيو يي عن عمر يناهز 43 عامًا، حسبما أعلن مدير أعمالها في منشور مؤثر على موقع إنستغرام في الأول من يوليو.
صدمت وفاة الممثلة المفاجئة في 20 يونيو الوسط الفني. "أختٌ مُشرقة، جميلة، طيبة القلب، أصبحت نجمةً في السماء في 20 يونيو. أُشارككم هذا الخبر بحزنٍ عميق."
اشتهرت سيو يي بدورها في فضيحة تشيونغدام دونغ ، والملك ، ورومانسية القتل ، إلى جانب بعض أعمالها الأخرى.
ولا يزال سبب وفاتها غير معروف.
أعلم أن الكثير منكم سيُصاب بالصدمة والحزن الشديدين لهذا الخبر المفاجئ. أرجوكم صلوا لها حتى تنعم براحة البال وجمال المكان. أنشر هذا نيابةً عن والديها، كما أضاف مدير أعمالها.
لم تكن لي ممثلة فحسب، بل اشتهرت أيضًا بإنجازاتها الأكاديمية. تخصصت في اللغتين التشيكية والسلوفاكية في جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية، وتخرجت من جامعة بوسان الوطنية.
وبحسب التقارير الإعلامية، كانت تمتلك أيضًا متجرًا لبيع الزهور.