وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن عمر يناهز 91 عاماً

أعلنت شركة جورجيو أرماني يوم الخميس وفاة المصمم الإيطالي جورجيو أرماني عن عمر 91 عاماً.
كان أرماني رمزاً للأناقة والأسلوب الإيطالي العصري. جمع بين إبداع المصمم وذكاء رجل الأعمال، حيث أدار شركة تحقق مبيعات سنوية تُقدّر بنحو 2.3 مليار يورو (2.7 مليار دولار).
وقد أجبرته حالته الصحية المتدهورة مؤخراً على التغيب عن عروض الأزياء في ميلانو وباريس. وقبل أن يتغيب عن عرض ميلانو في يونيو الماضي، لم يسبق لأرماني – البالغ من العمر 91 عاماً، والذي كان يشغل منصب المدير الإبداعي والرئيس التنفيذي للشركة التي أسسها – أن غاب عن أي عرض من عروضه.
وفي مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، تحدث أرماني عن خططه لخلافته قائلاً: "خططي لمن سيخلفني أن تقوم العملية بانتقال تدريجي للمسؤوليات التي كنت أتولاها دائماً إلى أقرب الأشخاص إليّ… مثل ليو ديل أوركو، وأفراد عائلتي، وكامل فريق العمل."
ويُعتبر بانتاليو (ليو) ديل أوركو رئيس قسم تصميم الأزياء الرجالية والذراع اليمنى لأرماني.
ويُعد أرماني أحد أبرز الشخصيات في عالم الموضة، وكان المساهم الوحيد في الشركة التي أسسها عام 1975 مع شريكه الراحل سيرجيو جاليوتي، وبلغت إيراداتها 2.3 مليار يورو (2.69 مليار دولار) في عام 2024.