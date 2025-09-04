وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن عمر يناهز 91 عاماً

وقد أجبرته حالته الصحية المتدهورة مؤخراً على التغيب عن عروض الأزياء في ميلانو وباريس. وقبل أن يتغيب عن عرض ميلانو في يونيو الماضي، لم يسبق لأرماني – البالغ من العمر 91 عاماً، والذي كان يشغل منصب المدير الإبداعي والرئيس التنفيذي للشركة التي أسسها – أن غاب عن أي عرض من عروضه.