وداعاً للقاضي الطيب: "فرانك كابريو" يرحل وذكراه باقية في الشارقة

قوبل القاضي فرانك كابريو بتصفيق حار وهتافات عندما صعد إلى المسرح ليتحدث في جلسة بمركز إكسبو الشارقة في عام 2023. مر عامان، لكن كلماته لا تزال ترن في أذني: في عالم تقوده النزاعات والانقسامات، "الناس يتوقون إلى اللطف... الذي أجده في قاعة محكمتي وهنا في الشارقة".

لم يصعد القاضي فرانك كابريو - الذي توفي في 20 أغسطس - إلى المسرح لإبهار الجماهير. لم تكن هناك أي حركات مسرحية، بل كانت مجرد كلمة صادقة على طريقة المحادثة يمكن للجمهور التواصل معها دون الشعور بالرهبة. لقد حضرت نصيبي من الكلمات الرئيسية، ولكن ألطف قاضٍ في العالم كان لديه حقًا ألطف ما يقوله.

أتذكر أن القاعة كانت تميل نحوه، ليس بدافع الواجب، ولكن احترامًا لرجل وثق به الجمهور. الهواتف كانت مطوية، باستثناء عدد قليل، تسجل كل كلمة. وكأنها ضحكة مسجلة، انفجرت القاعة بالضحك كلما أطلق نكتة - وكان مضحكًا حقًا، فكاهته لم تكن أبدًا على حساب أي شخص. تصفيق حار تبع كل ملاحظة حكيمة، حيث أومأ الكبار والشباب على حد سواء بالموافقة. كان الجميع متعطشًا للحكمة من الرجل الذي فاز بقلوب الملايين في جميع أنحاء العالم بتعاطفه ولطفه.

مواقف من اللطف

خلال كلمته في الشارقة، شارك القاضي كابريو قصة فيكتور كوليلا البالغ من العمر 96 عامًا، الذي جاء إلى محكمته بتهمة تجاوز السرعة. في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع وشوهد أكثر من 500 مليون مرة، قال فيكتور للقاضي إنه كان يقود سيارته فقط عندما يضطر لذلك، وكان يأخذ ابنه المريض بالسرطان والمعاق البالغ من العمر 63 عامًا لإجراء فحوصات دم عندما تم تغريمه.

"كان لدينا دليل لا جدال فيه على أنه مذنب"، قال كابريو. "كنت أعرف ذلك. وهو عرف ذلك. الجميع في قاعة المحكمة عرفوا ذلك. لكن هذا الرجل الرائع كان مخلصًا جدًا لعائلته لدرجة أنه لم يكن هناك أي طريقة لأجعله يدفع غرامة في قاعة محكمتي. لذلك، بالنظر إلى ظروفه، أسقطت القضية. وهنأته لكونه أبًا عظيمًا، وقلت له إننا سنصلي من أجل ابنه".

كانت هذه هي العلامة التجارية للعدالة التي دافع عنها القاضي كابريو - فهم الظروف، والإيمان بالفرص الثانية، والتعاطف مع الأشخاص الذين يلتقي بهم بدلاً من مجرد الالتزام بالقوانين. أصبح فيكتور والقاضي كابريو صديقين حميمين حتى وفاة فيكتور في أكتوبر 2024. وقد أثارت القصة دفئًا في قلوب جمهوره في الشارقة - الذي ضم حاكم الإمارة وعضو المجلس الأعلى الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي - وقوبلت بتصفيق حار ولكنها لم تكن مفاجئة على الإطلاق.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

دروس من الحياة

خلال فترة عمله التي امتدت لأكثر من عقدين كرئيس قضاة للمحكمة البلدية في بروفيدنس بولاية رود آيلاند، تم بث عمله القضائي على برنامج "كوت إن بروفيدنس". على مدار موسمين، وثق البرنامج المرشح لأربع جوائز إيمي حالات مختلفة من لطفه. كان غالبًا ما يدعو الأطفال إلى المنصة للمساعدة في إصدار الأحكام على آبائهم. في إحدى الحالات، استمع بتعاطف إلى امرأة قُتل ابنها ثم أسقط عنها المخالفات والغرامات البالغة 400 دولار.

ومع ذلك، اعترف لجمهوره بأنه لم يكن دائمًا بهذا التعاطف أو اللطف وأن والده هو من علمه درسًا. استرجع قصة زوجين كان قد فرض عليهما غرامة قصوى، بسبب موقفهما "العدواني والعنيد" واعتقد أنه بذلك قد ضرب مثالًا.

ومع ذلك، زاره والده في مكتبه بعد فترة وجيزة. "قال: فرانك، كيف يمكنك أن تجعلهم يدفعون الغرامة الكاملة؟ كان يجب أن تساعدهم". "لماذا لم تفهم ظروفهم؟ لم يكن ذلك لأنهم أشخاص سيئون. وأعطاني درسًا في التعاطف، والفهم، والغفران، خاصة بناءً على ظروف كل موقف".

وشارك أنه منذ ذلك الحين، لطالما وضع نفسه في مكان أولئك الذين يظهرون أمامه وأن درس والده "تردد صداه في جميع أنحاء العالم". وبعد وقت طويل من خروجه من القاعة، كان المؤتمر مليئًا بالدروس التي قدمها.

خلال زيارته للإمارة، تفاعل القاضي كابريو أيضًا مع الطلاب في الجامعة الأمريكية بالشارقة وقال: "ليس من المهم كيف تبدأ ولكن كيف تنهي"، قبل أن يحثهم على الدراسة بجد وغزو العالم. كما تم رصده في عدة مواقع في الإمارات حيث كان غالبًا ما يتوقف لالتقاط صور سيلفي مع المعجبين.