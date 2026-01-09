"واينستين" يدرس الإقرار بالذنب في قضية"جيسيكا مان"

تنبع التهمة المحددة من اتهامات قدمتها مان، التي زعمت أن واينستين اعتدى عليها في فندق بنيويورك. وبينما أكد واينستين باستمرار أن جميع اللقاءات الجنسية كانت بالتراضي، يستكشف فريق دفاعه هذه المناورة القانونية بعد سلسلة من المعارك القضائية المعقدة.