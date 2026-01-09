"واينستين" يدرس الإقرار بالذنب في قضية"جيسيكا مان"

في تطور مهم للأحداث في قاعة محكمة بمانهاتن يوم الخميس، كشف الممثلون القانونيون لهارفي واينستين أن منتج الأفلام السابق يفكر في الإقرار بالذنب.
تتضمن الصفقة المحتملة تهمة اغتصاب من الدرجة الثالثة، وهي خطوة تهدف إلى تجاوز محاكمة ثالثة شاملة تتعلق بادعاءات من عام 2013.
تهدف هذه الخطوة إلى تسوية التهم المتعلقة بجيسيكا مان وتجنب محاكمة ثالثة، والمقرر عقدها حاليًا في 3 مارس/آذار.
تنبع التهمة المحددة من اتهامات قدمتها مان، التي زعمت أن واينستين اعتدى عليها في فندق بنيويورك. وبينما أكد واينستين باستمرار أن جميع اللقاءات الجنسية كانت بالتراضي، يستكشف فريق دفاعه هذه المناورة القانونية بعد سلسلة من المعارك القضائية المعقدة.
أُدين منتج الأفلام في الأصل بالتهمة في عام 2020، ولكن القرار أُلغي لاحقًا في عام 2024.
في عام 2025، انتهت إعادة المحاكمة بهيئة محلفين غير متفقة بشأن ادعاءات مان. وحتى الآن، يظل واينستين مدانًا بارتكاب فعل جنسي إجرامي من الدرجة الأولى يتعلق بميريام هالي.
رفض القاضي كيرتس فاربر مؤخرًا محاولة الدفاع لإلغاء إدانة هالي، رافضًا الادعاءات بأن المحلفين تعرضوا للترهيب لإصدار حكم بالإدانة.
أكد فاربر أن المحاكمة كانت عادلة ومتوازنة.
يصف ممثلو واينستين المنتج، الذي قضى ست سنوات في جزيرة ريكرز، بأنه هش طبيًا وعالق في حالة من 'الجمود القانوني'.
سواء قبل الإقرار بالذنب أو واجه هيئة محلفين ثالثة في مارس/آذار، يظل هذا هو المحور الرئيسي للإجراءات.