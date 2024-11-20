"وايت بيتش": تجربة شاطئية فريدة في أتلانتس النخلة

لا يُعدّ "وايت بيتش" في أتلانتس النخلة مجرّد مكان؛ بل إنه تجربة. ومع انخفاض درجات الحرارة، أصبح وايت بيتش هو المكان الذي ارتفعت فيه درجات الحرارة مع عودة أيام الأحد التي طال انتظارها، يقع هذا النادي الشاطئي على الشواطئ الرملية في أتلانتس النخلة، وقد منحنا بالتأكيد أجواء عطلة نهاية أسبوع مثالية.

تجربة لا مثيل لها

يُعدّ وايت بيتش مكاناً حيث تلتقي الفخامة مع الأجواء الهادئة، عند وصولنا تم الترحيب بنا على الفور برحلة على متن عربة تجرّها الخيول إلى منطقة الاستقبال، مما أعطى انطباعاً بيوم من الاسترخاء والمرح. المطعم في الهواء الطلق مستوحى من التصميم البوهيمي، ويوفّر إطلالات خلابة على أفق دبي، وكان بمثابة الخلفية المثالية لتجربة تناول الطعام المتوسطية.

المأكولات الشهية والمشروبات المميزة