"وايت بيتش": تجربة شاطئية فريدة في أتلانتس النخلة
لا يُعدّ "وايت بيتش" في أتلانتس النخلة مجرّد مكان؛ بل إنه تجربة. ومع انخفاض درجات الحرارة، أصبح وايت بيتش هو المكان الذي ارتفعت فيه درجات الحرارة مع عودة أيام الأحد التي طال انتظارها، يقع هذا النادي الشاطئي على الشواطئ الرملية في أتلانتس النخلة، وقد منحنا بالتأكيد أجواء عطلة نهاية أسبوع مثالية.
تجربة لا مثيل لها
يُعدّ وايت بيتش مكاناً حيث تلتقي الفخامة مع الأجواء الهادئة، عند وصولنا تم الترحيب بنا على الفور برحلة على متن عربة تجرّها الخيول إلى منطقة الاستقبال، مما أعطى انطباعاً بيوم من الاسترخاء والمرح. المطعم في الهواء الطلق مستوحى من التصميم البوهيمي، ويوفّر إطلالات خلابة على أفق دبي، وكان بمثابة الخلفية المثالية لتجربة تناول الطعام المتوسطية.
المأكولات الشهية والمشروبات المميزة
تقدم قائمة الطعام الانتقائية خيارات متوسطية شهية، استمتعنا بالمأكولات الكلاسيكية مثل أرانسيني القرنبيط والكمأة الطازجة، وتارتار التونة الصفراء، والأخطبوط المشوي على الفحم، كما أن مجموعة المشروبات المختلطة الواسعة هي متعة للحواس، حيث تتميز بالكوكتيلات المميزة المصنوعة يدوياً والتي تكمل نكهات الطعام بشكل مثالي.
الترفيه والأجواء
كان الترفيه هو المجال الذي تميّز فيه وايت بيتش حقاً؛ حيث كان المكان حيوياً للغاية مما يضمن بقاء الأجواء مفعمة بالنشاط طوال اليوم. كما يرتقي الراقصون، الذين يؤدون عروضهم على خلفية البحر وأفق المدينة، بالتجربة دون مبالغة.
وسائل الراحة
بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الاستمتاع بأشعة الشمس، يقدم وايت بيتش مجموعة من وسائل الراحة الفاخرة. من كراسي التشمس العادية إلى أسرّة سماوية حصرية وأكواخ حمام السباحة البانورامية، هناك شيء لكل من يبحث عن جرعة من الرقي. قضينا اليوم نتسكع بجانب حمامات السباحة اللامتناهية ولكن كانت هناك أيضاً أكواخ خاصة بإطلالات على جزيرة النخلة وأفق المدينة والتي كانت خلابة وبسيطة في الوقت ذاته.
مكان فريد لكل المناسبات
إنه أكثر من مجرد نادي شاطئي؛ فهو يعتبر بمثابة مركز مجتمعي لمحبي الشاطئ ورواد الحفلات على حد سواء، تنتقل الأجواء المريحة بسلاسة من النهار إلى الليل، كما أن الجمع بين الخدمة الممتازة والأجواء البوهيمية المريحة يجعله وجهة مثالية لقضاء يوم الأحد.
لمزيد من المعلومات أو حجز مقعدك، تفضل بزيارة شاطئ وايت في أتلانتس النخلة.
التفاصيل
•التاريخ: الأحد
• مفتوح : من الساعة 12:00 ظهراً حتى الساعة 8:00 مساءً
•21+ فقط
حمام سباحة وايت بيتش
•التاريخ: الأحد
• مفتوح: من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 8:00 مساءً
•21+ فقط
تابع آخر أخبار سفينا حسين على إنستغرام. حسابها هو @Sufeena