"واميكا جابي": أعيش حلمي مع فيلم "بيبي جون"

استعرضت “جابي” اتساع شهرتها من خلال مشاركتها في مشاريع بلغات متعددة، مثل البنجابية والهندية والتاميلية والمالايالامية، على مدى السنوات الماضية. إلا أن انطلاقتها في بوليوود جاءت من خلال دورها كطفلة في فيلم “جاب وي ميت” إلى جانب “كارينا كابور خان” و”شاهيد كابور”، وهو الفيلم الذي شكّل نقطة تحول في مسيرتها. وعن رغبتها المستقبلية، قالت: “المخرج الذي أطمح حقاً للعمل معه هو ‘إمتياز علي’. كنت في الصف الثامن حين شاركت كفنانة طفلة في فيلم ‘جاب وي ميت’. أعتقد أن العمل معه الآن كممثلة رئيسية سيكون تجربة رائعة وستُكمل دائرة الرحلة الفنية”. وفي الوقت نفسه، تركز على فيلم "بيبي جون"، الذي يعرض الآن في دور السينما في الإمارات العربية المتحدة. وأضافت: "أنا سعيدة حقاً لأنني جزء من مثل هذا الفيلم. الموضوع جاد، لكنهم صنعوا فيلماً ممتعاً للغاية. إنه يحتوي على القليل من كل شيء، المرح، والدراما، والعواطف، والإثارة، ورسالة مفادها أن تكون شخصاً جيداً".