"هيلينا حجازي" تقدم حلولاً مبتكرة للياقة النساءالبدنية

توضح هيلينا حجازي كيف أن الأنشطة البدنية المتنوعة التي تمارسها لا تدعم لياقتها فحسب، بل تساهم بشكل مباشر في نجاحها في القيادة. تقول: "يساعدني تدريب القوة على بناء المرونة والانضباط، مما يترجم إلى أخلاقيات عمل قوية وعزيمة في قيادة الفريق. تحافظ رياضة الملاكمة التايلاندية على نشاطي وتركيزي، وهو أمر ضروري للحفاظ على لياقتي." تضيف أيضاً أن "تمارين ريفورمر بيلاتس تساهم في تحقيق التوازن والمرونة بشكل عام، سواء جسدياً أو عقلياً، مما يسمح لي بالتعامل مع التحديات بعقلية واضحة وهادئة." تؤكد هيلينا أن كل نشاط يكمل الآخر، مما يساعدها في الحفاظ على الطاقة والمنظور اللذين ساهمت بهما في فيت ان غلام بشكل فعال.