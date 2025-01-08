"هيرواكي هيراتا" يقود احتفال "الأنمي" في دبي

يستعد عشاق الأنمي في الإمارات العربية المتحدة لحدث ضخم حيث سيظهر الممثل الصوتي الياباني الأسطوري "هيرواكي هيراتا" لأول مرة في دبي في "سبيدي سواب & بوب-آب كون". يُتوقع أن يكون هذا الحدث الكبير، الذي سيستمر لمدة يومين في 11 و12 يناير، في مركز "تايمز سكوير"، بمثابة احتفال نابض بالحياة بالأنمي والمقتنيات والثقافة الشعبية.

سيتولى هيراتا، المشهور بأدواره المميزة مثل سانجي في "ون بيس" وفيرجيل في "ديفيل مي كراي" وليمون في

ديجيمون أدفينشر، قيادة الحدث، مما يمثل علامة فارقة للجماهير في الإمارات. لقد تمكن عمله الفريد من ربط الثقافات المختلفة وأسر قلوب الجماهير في جميع أنحاء العالم، مما يجعل ظهوره في هذا الحدث حدثاً بارزاً طال انتظاره.

وقال رشيد فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة سبيدي كوميكس: "هذه لحظة كان عشاق الأنمي في الشرق الأوسط ينتظرونها بفارغ الصبر. تهدف فعالية "سبيدي سواب & بوب-آب كون" إلى الاحتفال بحبنا المشترك للأنمي والثقافة الشعبية. ويؤكد حضور هيرواكي هيراتا في دبي على التزامنا بتقديم تجارب عالمية المستوى لمجتمعنا".

يهدف الحدث إلى تعزيز الشعور بالانتماء للمجتمع مع عرض النسيج الغني للأنيمي والثقافة الشعبية العالمية. يضمن الدخول المجاني إمكانية الوصول للجميع، من هواة الجمع المتحمسين إلى العائلات التي تستكشف عالم الرسوم المتحركة اليابانية.