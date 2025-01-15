"هيرواكي هيراتا": صوت "سانجي" في "ون بيس" بدبي
ظهر الممثل الصوتي الياباني "هيرواكي هيراتا" لأول مرة في دبي في "سبيدي سواب و بوب-آب كون" يعد هذا الحدث الضخم الذي استمر يومين، والذي جرى في 11 و12 يناير، في مركز تايمز سكوير، باحتفال نابض بالحياة بالأنيمي والمنتجات التذكارية، وثقافة البوب.
وزار هيرواكي هيراتا، الممثل الصوتي الياباني المعروف الذي قدم أصوات شخصيات مثل سانجي من ون بيس، وليومون من ديجمون أدفنتشر، بالإضافة إلى صوت جوني ديب في النسخة اليابانية، دبي لأول مرة للمشاركة في سبيدي سواب آند بوب آب كون، الذي أقيم على مدار يومين في مركز تايمز سكوير. كان الحدث بمثابة احتفال ضخم بأنمي، والمنتجات التذكارية، وثقافة البوب. وفي تلك المناسبة، التقى فريق سيتي تايمز بهيراتا في مقابلة تحدث فيها عن مسيرته وأفكاره.
اشتهر هيراتا بموهبته الفائقة في تقديم أداء متنوع ومتفرد، حيث أمضى سنوات طويلة في إتقان فن إحياء شخصيات مختلفة، مما جعل الجمهور في جميع أنحاء العالم يُعجب بأدائه. وعندما سُئل عن كيفية تعامله مع هذه الأدوار المتنوعة، أشار هيراتا إلى أهمية التكيف مع كل دور. وقال: "من الصعب تغيير الطريقة التي نفكر بها"، مشيراً إلى التحدي الذي يواجهه عند الانتقال بين شخصيات الأنمي، مثل سانجي، وبين دبلجة الأفلام الحية، مثل عمله في دبلجة صوت جوني ديب.
في الأنمي، يتعاون الممثل الصوتي مع المخرجين والمعدّين لتشكيل شخصية جديدة من البداية. وقال هيراتا: "هناك العديد من المشاهد التي يتم فيها خلق الشخصيات بناءً على صورة العمل الأصلي"، موضحاً الحرية الإبداعية التي يتيحها الأنمي. أما بالنسبة لدبلجة الأدوار الحية، فتتطلب دقة كبيرة في التفاصيل. وأضاف: "بالنسبة لأدوار جوني ديب، على سبيل المثال، يجب أن تكون مشابهة تماماً له. لا يوجد مجال للإبداع". هذه الثنائية تجعل كل مشروع مميزاً وتساعد هيراتا على تحسين مهاراته باستمرار.
أعرب هيراتا، الذي أدى صوت سانجي لأكثر من 20 عاماً، عن امتنانه الشديد لكونه جزءاً من ظاهرة ون بيس . وقال: "أنا سعيد بلعب دور سانجي وأن أكون جزءاً من أنمي شهير". ومع ذلك، لا يعتقد هيراتا أن لعب دور سانجي قد أثر عليه شخصياً أو مهنياً. بل أشار إلى كيفية تأثير الممثل الصوتي في تشكيل الشخصية. وأضاف: "على سبيل المثال، سايوكي في "ون بيس" تأثر بي"، مشدداً على العلاقة التفاعلية بين الممثل والشخصية.
عندما سُئل عن جملته المفضلة لسانجي، لم يتردد هيراتا: "人は心だろう (الناس هم القلب)." هذه الجملة البسيطة ولكن العميقة تترك أثراً كبيراً لدى المعجبين في جميع أنحاء العالم.
انتشار الأنمي عالمياً
ومع استمرار الأنمي الياباني في جذب الجماهير في جميع أنحاء العالم، أعرب هيراتا عن دهشته من شعبيته المتزايدة. واعترف قائلاً: "لم أكن أتخيل أبداً أن يصبح بهذا القدر من الأهمية". بالنسبة له، الأنمي ليس مجرد ترفيه بل هو وسيلة تربط بين الناس عبر الثقافات. وقال: "أنا سعيد جداً لأن الأنمي هو أحد أسباب نجاحي"، معرباً عن امتنانه للجماهير الذين دعموا مسيرته.
وتُعد زيارة هيراتا إلى الإمارات العربية المتحدة لحضور معرض "سبيدي سواب و بوب-آب كون" هي زيارته الأولى للمنطقة، وقد كان سعيداً بلقاء معجبيه من جميع أنحاء العالم. وقال: "أنا فخور بكوني جزءاً من ون بيس بشخصية سانجي. أشعر بذلك من كل قلبي"، مضيفاً أنه يتطلع إلى التواصل مع مجتمع الأنمي المتحمس في الإمارات العربية المتحدة.
الإلهام والنصائح
كان هيراتا قد بدأ مسيرته في التمثيل الصوتي مستلهماً من ممثل صوتي معروف بأدائه الصادق والطبيعي. وقال هيراتا: "لقد كان مصدر إلهام حقيقي لأن تمثيله كان طبيعياً جداً". رغم أن مسيرته بدأت مع دبلجة الأفلام الأجنبية، إلا أن شغفه بهذا المجال دفعه في النهاية إلى الأنمي والمسرح.
بالنسبة لممثلي الأصوات الطموحين، فإن نصيحة هيراتا واضحة وعميقة: اسعَ دائماً نحو القمة. لا يهم إذا كان الأمر يتعلق بالباليه أو حفلة موسيقية كلاسيكية أو التمثيل أو الأداء، فقط استهدف القمة."