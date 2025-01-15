"هيرواكي هيراتا": صوت "سانجي" في "ون بيس" بدبي

اشتهر هيراتا بموهبته الفائقة في تقديم أداء متنوع ومتفرد، حيث أمضى سنوات طويلة في إتقان فن إحياء شخصيات مختلفة، مما جعل الجمهور في جميع أنحاء العالم يُعجب بأدائه. وعندما سُئل عن كيفية تعامله مع هذه الأدوار المتنوعة، أشار هيراتا إلى أهمية التكيف مع كل دور. وقال: "من الصعب تغيير الطريقة التي نفكر بها"، مشيراً إلى التحدي الذي يواجهه عند الانتقال بين شخصيات الأنمي، مثل سانجي، وبين دبلجة الأفلام الحية، مثل عمله في دبلجة صوت جوني ديب.