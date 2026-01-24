هونولد وتايبيه 101.. قمة "الجنون" تُبث لاحقاً على نتفليكس

أعلن المغامر ونتفليكس يوم السبت أن أليكس هونولد، المتسلق الأسطوري، سيعيد جدولة البث المباشر لأحد أكثر تسلقاته الملحمية حتى الآن بسبب سوء الأحوال الجوية.
يعتزم هونولد تسلق برج تايبيه 101، أحد أطول المباني في العالم الذي يبلغ ارتفاعه 508 أمتار، بدون حبال — وهو تسلق حر فردي.
في إعلان على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت نتفليكس إن "السلامة تظل أولويتنا القصوى". تم تحديد موعد التسلق الآن ليتم يوم الأحد، الساعة 5 صباحًا بتوقيت الإمارات.
توقع خبراء الأرصاد الجوية طقسًا ممطرًا في تايبيه خلال الـ 24 ساعة القادمة. قال هونولد، "للأسف، تمطر في تايبيه الآن لذا لا أستطيع الذهاب للتسلق اليوم." وقال إنه "تأثر حقًا" بكل الدعم والتمنيات الطيبة التي تلقاها من الجميع.
يُعرف هونولد بتسلقه بدون حبال لجبل إل كابيتان في حديقة يوسيميتي الوطنية، كما ظهر في فيلمه الوثائقي 'Free Solo'.
في وقت سابق، حللت نتفليكس تسلقه المجدول، متحدثة عن كيفية أن تسلقه المكون من ثلاث مراحل سيثير العديد من المخاوف.
أولها ألواح الفولاذ والزجاج المائلة، مع هياكل تسمى 'رويي' (وهو جسم زخرفي منحني يرمز إلى الحظ السعيد) متناثرة على طول مسار تسلقه. بعد ذلك، سيواجه الصناديق الثمانية المصنوعة من الخيزران 'boxes' ثم يتسلق إلى القمة — وهي قمة مدببة ذات سقوط مخيف.