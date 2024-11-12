"هوما قريشي" تكشف عن بطلتها الخارقة "زيبا" في الشارقة

كان ذلك أحد تلك الأيام، تلك الأيام التي تصل فيها قبل الموعد، ولكنك تضطر إلى الانتظار لمدة ساعة إضافية، ولكنها كانت نجمة بوليوود، لذا ربما كان الأمر مفهوماً، بعد ساعة واحدة في حفل الاستقبال بفندق بولمان الشارقة، تم اصطحابي بسرعة وهدوء إلى المصعد ونحو باب مغلق، رن الجرس وفجأة ظهر صوت رنين - "مرحبا!"

وهناك وقفت مرتديةً بدلة سوداء، وكانت السترة مزيّنة بأزهار الكريستال، وكان شعرها الطويل المحمر ينسدل على ظهرها، كانت الممثلة هوما قريشي مستعدة للحديث عن مشروعها الأخير، وهو ابتكار بطلة خارقة تدعى زيبا، بطلة خارقة وقحة، ولكنها مدلّلة وتدخن الحشيش، والتي على الرغم من كل عيوبها إلا أنك تتعاطف معها.

بالنسبة لقريشي، فإن جميع الشخصيات في الكتاب لديها بعض العناصر الخاصة بها. "أعتقد أن جميع الشخصيات هي أنا، يتمتع الكتاب بتفاصيل مثيرة للاهتمام، فكل فصل من فصول الرواية يتحدث بضمير المتكلم، وكل فصل يتحدث عن شخصية مختلفة، مما يدفع الكتاب إلى الأمام، لذا في حين يمكن أن يتحدث أحد الفصول عن زيبا وصوتها الداخلي، يمكن أن يتحدث الفصل الآخر عن والدتها أو والدها. إنهم جميعاً يتحدثون بضمير المتكلم، لذلك لا يوجد حكم، وهذا بالنسبة لي كان رائعاً للغاية كعملية وكممثلة".

تحدثت نجمة مسلسل "مونيكا او ماي دارلنغ" Monica O My Darling ، إلى مجلة "وينكد" wknd. على هامش معرض الشارقة الدولي للكتاب هذا الأسبوع، عن ولادة كتاب زيبا : آن أكسدنتال سوبر هيرو Zeba: An Accidental Superhero ، ولماذا هي مهتمة جداً بكتب المساعدة الذاتية، ومن تتواصل معه عندما تبدأ في كتابة قصتها.

وُلدت زيبا في عصر كوفيد؛ عندما تعلم العالم الخبز والطهي واتخذوا هوايات إضافية لمنع العزلة من التسلل إلى أدمغتهم، عندما أصبح تطبيق زووم مشهوراً مثل جوجل، وأصبح المعقم الملحق الجديد الذي لا غنى عنه، شعرت قريشي، التي تعمل في هذا المجال منذ أكثر من عقد من الزمان، بالملل الشديد، قالت: "أنا شخص يحب الاستمرار في العمل طوال الوقت وعقله دائماً في الشيء التالي، لذلك عندما حدث كوفيد، كان لدي كل هذا الوقت لنفسي، وبدأت كل الأشياء التي كانت بداخلي تخرج".

"قد يحدث ذلك"