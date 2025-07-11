"هوماري رام" في أوبرا دبي: ملحمة هندية تضيء سماء الفن العالمي

يُعدّ "هوماري رام" أحد أكثر العروض المسرحية الهندية آسرة بصريًا ومؤثرة عاطفيًا في السنوات الأخيرة، ومن المقرر أن يُقدّم عرضه العالمي الأول في أوبرا دبي من 14 إلى 17 أغسطس. بعد أن أسرت هذه المسرحية أكثر من نصف مليون شخص في أكثر من 300 عرض في الهند، تُضفي هذه الرواية المعاصرة لرامايانا حيوية جديدة جريئة على حكاية عريقة، مُشبعة بموسيقى آسرة وأسلوب سينمائي ساحر.
بقيادة فنانين بارعين، منهم أشوتوش رانا في دور رافان، وراهول ر. بهوتشار في دور شري رام (وهو أيضًا كاتب المسلسل ومشارك في إنتاجه)، يجمع هذا الإنتاج بين التعقيد الأخلاقي والروعة البصرية. هذه ليست قصة سوداء وبيضاء، بل قصة تدعو الجمهور لرؤية ظلال رمادية في أكثر شخصيات القصة شيوعًا.
عندما يتفاعل الجمهور مع الجوهر العاطفي والفلسفي لرافان في "هوماري رام" ، يبدأ برؤية ما وراء ثنائية الخير والشر،" قال رنا. "إن الأداء في دبي ليس مجرد إنجاز فني، بل هو ملتقى ثقافي. من خلال التفاني، والتفاصيل الدقيقة، ورواية القصص، نأمل أن نبني جسورًا تتجاوز الحدود."
بدعم من طاقم التمثيل الذي يضم هارلين كور ريكي (سيتا)، ودانيش أختر (هانومان)، وتارون خانا (شيفا)، وكاران شارما (سوريا)، يستكشف الإنتاج فكرة دارما باعتبارها حقيقة معاشة بدلاً من عقيدة جامدة.
بدعم من مسرح فيليسيتي، يُعدّ عرض "هوماري رام" إنجازًا فنيًا باهرًا، حيث يشارك في كل عرض أكثر من 100 ممثل وطاقم. استمتعوا بعرضٍ حسيّ آسر: موسيقى أصلية من تأليف أساطير مثل سونو نيجام، وكايلاش خير، وشانكار ماهاديفان؛ وخلفيات LED غامرة؛ وعروض جوية مُصمّمة خصيصًا؛ وأزياء مصنوعة يدويًا تُضفي الحياة على فصولٍ أقل شهرة من الملحمة.
منذ عرضه لأول مرة في الهند، حظي هذا الإنتاج بإشادة من رموز الثقافة، بما في ذلك موكيش ونيتا أمباني، وعليا بهات، وساتشين تيندولكار والعديد من الآخرين، لدفع حدود المسرح الهندي.
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