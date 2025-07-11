"هوماري رام" في أوبرا دبي: ملحمة هندية تضيء سماء الفن العالمي

يُعدّ "هوماري رام" أحد أكثر العروض المسرحية الهندية آسرة بصريًا ومؤثرة عاطفيًا في السنوات الأخيرة، ومن المقرر أن يُقدّم عرضه العالمي الأول في أوبرا دبي من 14 إلى 17 أغسطس. بعد أن أسرت هذه المسرحية أكثر من نصف مليون شخص في أكثر من 300 عرض في الهند، تُضفي هذه الرواية المعاصرة لرامايانا حيوية جديدة جريئة على حكاية عريقة، مُشبعة بموسيقى آسرة وأسلوب سينمائي ساحر.