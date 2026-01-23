هوس BTS في الإمارات.. 141 ألف شخص في طابور "الحلم"

مع إعلان فرقة BTS عن أضخم جولة عالمية لها حتى الآن — 79 عرضاً في 34 مدينة — استعد الملايين من المعجبين حول العالم للمعركة. وفي دولة الإمارات، حيث بدأت عمليات البيع المسبق لتذاكر الحفلات الأولى في تمام الساعة 3 مساءً من يوم 22 يناير، كان الـ "ARMY" (كما يُعرف عشاق BTS) مستعدين للقتال من أجل حجز أماكنهم.

قالت إحدى المعجبات لمراسلتنا قبل 21 دقيقة من بدء البيع: "نحن في خنادق المواجهة"، ولم تكن تبالغ في وصفها.

ستصدر فرقة BTS ألبومها الخامس الكامل، الذي يحتوي على 14 أغنية، في 20 مارس قبل بدء الجولة العالمية. وسيكون هذا أول ظهور لهم كمجموعة كاملة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

بدأت الاستعدادات قبل أسابيع — تحديداً عندما أعلنت الفرقة عن مواعيد جولتها. وفور الإعلان، تعطل تطبيق "Weverse" (المخصص للتواصل بين الفنانين والمعجبين) مما تسبب في حالة ذعر بين الـ "ARMY" الذين تساءلوا عن كيفية الحصول على تذاكر الجولة القادمة.

وللوصول إلى مرحلة البيع المسبق في 22 يناير، تعين على المعجبين شراء عضوية "ARMY" والتحقق من هويتهم على موقع بيع التذاكر مسبقاً. ومع ذلك، لم يشكل هذا عائقاً كبيراً أمام المعجبين المستعدين لتجاوز كل العقبات لرؤية فرقتهم المفضلة بعد سنوات من الغياب.

قامت مراسلة الصحيفة بضبط منبهاتها لـساعات 2:30، 2:45، و2:59 ظهراً في الليلة السابقة، ظناً منها أنها استعدت بما يكفي للحصول على تذكرة "Soundcheck" (اختبار الصوت) المنشودة مقابل 660 درهماً. ولدهشتها، عند دخولها طابور الانتظار في تمام الساعة 3 مساءً، كان هناك أكثر من 141,000 شخص يسبقونها في غضون ثوانٍ قليلة، يتنافسون جميعاً على تذاكر في ملعب تبلغ سعته حوالي 40,000 مقعد فقط.

وللأسف، رغم آمالها الكبيرة وصبرها طوال ساعة ونصف من الانتظار، لم تتمكن من اقتناص تذكرة أحلامها.