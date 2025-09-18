"هوبا".. المخرج الإماراتي ماجد الأنصاري يغوص في رعب العائلة والواقع

نادرًا ما يتسلل الرعب إلى السينما العربية، ولكن عندما يحدث، فمن المرجح أن يكون ماجد الأنصاري وراءه. لقد رسّخ المخرج الإماراتي مكانته في مجال أفلام الإثارة النفسية وسرد القصص، بدءًا من فيلمه الناجح "زنزانة" وصولًا إلى فيلمي "ما وراء الطبيعة" و "كابوس" على نتفليكس. في فيلمه الأخير " هوبا "، يُرسّخ ماجد الرعب في واقع ثقافي إماراتي بامتياز، يُجسّده في أعماله.
يدور فيلم "هوبا" في جوهره حول العائلة، والاختيار، وديناميكيات تعدد الزوجات المقلقة، من خلال عيون أماني (بدور محمد). إنها قصة يُصرّ ماجد على استحالة تكرارها في أي مكان آخر. قبل عرض الفيلم في المهرجان الدولي، التقينا به للحديث عن إضفاء طابع شخصي على الرعب، والتعاون مع نخبة هوليوود، ولماذا يعتقد أن العالم العربي مستعد لاحتضان نسخته الخاصة من الخوف. مقتطفات من المقابلة:
مع "هوبا"، تعود إلى عالم الرعب النفسي. ما الذي جذبكِ إلى هذا النوع من الأفلام؟
لم أتركه قط. هذا نوعٌ سينمائيٌّ لطالما أحببته - رعب، إثارة، وقصص نفسية. في طفولتي، كنتُ من أشدّ مُحبّي أفلام هذا النوع. لكن في العالم العربي، لا نشهد الكثير من أفلام الرعب، لذا كان جزءٌ من مهمتي كمخرج، وخاصةً كإماراتي، هو إحياء هذا النوع هنا. كان فيلم "زنزانة" فيلم إثارة نفسية، ثم عملت مع زوجتي على "ما وراء الطبيعة" على نتفليكس، ثم "كابوس" . الآن، مع "هوبا" ، أواصل العمل في المجال الذي أشعر بأكبر قدرٍ من الانتماء إليه.
هل يعكس أسلوبك السينمائي في "هوبا" الثقافة الإماراتية أو العربية؟ ولماذا كان ذلك مهمًا؟
نعم، بالتأكيد. في فيلم "زنزانة" ، كان من الممكن أن تدور أحداث القصة في أي مكان في العالم. لكن بعد ذلك، أردتُ تقديم شيء أكثر شخصية، متجذر في ثقافتنا. في فيلم "هوبا" ، ينبع الرعب من واقعنا. على سبيل المثال، يستكشف الفيلم تعدد الزوجات. وهو أمرٌ شهدته العديد من العائلات في الخليج - سواءً كزوجات أو أمهات أو أبناء أو بنات. إن صدمة اكتشاف فرد جديد في العائلة أو التعامل مع ديناميكيات الزيجات المتعددة هي بحد ذاتها تجربة مروعة. وهذا أمرٌ لا يُمكن تكراره خارج هذه المنطقة، وأردت أن يعكسه الفيلم.
ما الذي أثار فكرة هوبا وقصة أماني على وجه الخصوص؟
إنه أمرٌ لاحظته منذ طفولتي. أتذكر أنني كنت في الصف الثاني أو الثالث الابتدائي عندما أخبرني صديقٌ أنه لم يعد يرغب بالتحدث إلى والده. سألته عن السبب، فأجاب: "لأن والدي تزوج من أخرى. إنه لا يحبني". كنت في السابعة أو الثامنة من عمري فقط، لكن تلك اللحظة لا تزال عالقة في ذهني - كيف يمكن لطفل أن يشعر بهذا الشعور بالإهمال. لاحقًا، أثناء عملي على مسلسل قضائي، شاهدتُ العديد من القضايا الحقيقية في المحكمة التي تناولت هذه الحالات. لستُ ضد تعدد الزوجات، لكنني أردتُ استكشاف رعب الافتقار إلى الخيار، والإجبار على موقفٍ ما. هذا ما يحدث لأماني في هوبا .
بما أن الفيلم سيعرض دوليا، هل أنت حذر بشأن كيفية استقباله؟
أنا حذر، لكنني لست خائفًا. كل شيء في هذا الفيلم نابع من القلب، من البحث، من تجارب حياتية - تجاربي أو تجارب أصدقائي. هذا يمنحني راحة البال. حتى لو لم يوافقني البعض، فأنا أعلم أن القصة صادقة مع ثقافتنا ومجتمعنا وشخصيتنا. أنا متحمس لرؤية جمهور مهرجانات مثل فانتاستيك فيست، ومعهد الفيلم البريطاني، وسيتجيس، جانبًا من عالمنا ربما لم يطّلعوا عليه قط.
عملت مع نخبة من رواد هذا النوع من الأفلام، مثل روي لي (بارباريان) وستيفن شنايدر (إنسيديوس). هل أثرت مشاركتهم على مسار عملك؟
بالتأكيد. شارك ستيفن في جميع مراحل التطوير والإنتاج. في مرحلة كتابة السيناريو، تبادلنا أطراف الحديث كثيرًا، وساهم بشكل كبير في صياغة القصة. كما كانت عملية المونتاج تجربة تعليمية قيّمة - أحيانًا كان يقترح شيئًا بسيطًا كحذف مقطع واحد، وفجأة يتغير المشهد بأكمله. ساعدتنا هذه التجربة على إنهاء الفيلم بشكل أقوى وأسرع.
لم تتجه السينما العربية عادةً نحو أفلام الرعب والإثارة. هل ترى أن فيلم "هوبا" يفتح الباب؟
آمل أن تكون خطوة أخرى في هذا الاتجاه. لقد جربنا أفلام الرعب سابقًا من خلال "إماجينيشن"، لكنني أردت أن يكون فيلم "هوبا" ذا طابع شخصي للجمهور المحلي. إذا رأى المشاهدون الإماراتيون والخليجيون والسعوديون أنفسهم فيه، فيمكن أن يمتد إلى المجتمعات المسلمة في الهند وباكستان وأماكن أخرى. الرعب عالمي، لكن الطريقة التي نرويه بها يجب أن تكون أسلوبنا.
هل أنت منفتح على فكرة دبلجة الفيلم للجمهور العالمي؟
ألف بالمئة. ليس قراري، لكني أرغب بذلك.
كيف تطور نهجك في سرد القصص في أفلام الرعب منذ فيلم "زنزانة"؟
تعلمتُ أن أجعل الأمر شخصيًا. في الوقت الذي انتهيتُ فيه من فيلم "زنزانة" ، شاهدتُ فيلم "النحيب من كوريا" للمخرج نا هونغ جين. أذهلني الأمر - فهذه الأفلام متشابكةٌ جدًا مع ثقافتها، لدرجة يصعب معها إعادة إنتاجها. هذا ما أردتُه لنفسي: أفلامٌ عنّا، لنا، منّا. لهذا السبب خصصتُ وقتًا للعمل على مشاريع تلفزيونية بين الحين والآخر - فقد كانت بمثابة ساحة لعبٍ لاختبار وصقل الأفكار قبل فيلم "هوبا" .
هل ترى نفسك تستكشف أنواعًا أخرى من الأفلام، إلى جانب أفلام الرعب؟
حاليًا، أركز على أفلام الرعب والإثارة. ربما أفلام أكشن مثيرة، لكن ليس كوميدية. حتى مع هوبا ، فهو في جوهره دراما عائلية - الدراما هي التي تُحرك الرعب، وليس العكس. بالنسبة لي، تبدأ الأحداث دائمًا بالشخصيات، ثم تأتي لحظات الرعب تلقائيًا.
