"هوبا".. المخرج الإماراتي ماجد الأنصاري يغوص في رعب العائلة والواقع

ما الذي أثار فكرة هوبا وقصة أماني على وجه الخصوص؟

إنه أمرٌ لاحظته منذ طفولتي. أتذكر أنني كنت في الصف الثاني أو الثالث الابتدائي عندما أخبرني صديقٌ أنه لم يعد يرغب بالتحدث إلى والده. سألته عن السبب، فأجاب: "لأن والدي تزوج من أخرى. إنه لا يحبني". كنت في السابعة أو الثامنة من عمري فقط، لكن تلك اللحظة لا تزال عالقة في ذهني - كيف يمكن لطفل أن يشعر بهذا الشعور بالإهمال. لاحقًا، أثناء عملي على مسلسل قضائي، شاهدتُ العديد من القضايا الحقيقية في المحكمة التي تناولت هذه الحالات. لستُ ضد تعدد الزوجات، لكنني أردتُ استكشاف رعب الافتقار إلى الخيار، والإجبار على موقفٍ ما. هذا ما يحدث لأماني في هوبا .