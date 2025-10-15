هالزي تفتتح مهرجان دبي للتسوق بأول حفل لها في الإمارات

تحمل هالزي ألقاباً عالمية عديدة، فهي حاصلة على تصنيف الألبوم الماسي ومرشحة ثلاث مرات لجائزة "غرامي"، وتُعد من أبرز الأصوات المؤثرة في موسيقى البوب والموسيقى البديلة الحديثة، مع أكثر من 50 مليار استماع، و75 أغنية حاصلة على اعتماد من رابطة صناعة التسجيلات الأميركية (RIAA)، وأربعة ألبومات معتمدة من الرابطة. وقد تصدّر ألبومها الأخير "The Great Impersonator" (2024) قوائم "بيلبورد" لأفضل ألبومات الروك والبديلة، مواصلاً سلسلة نجاحاتها السابقة التي شملت "If I Can’t Have Love, I Want Power" (2021)، و"Hopeless Fountain Kingdom" (2017)، و"Badlands" (2015).