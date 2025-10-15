هالزي تفتتح مهرجان دبي للتسوق بأول حفل لها في الإمارات

ستقدّم الفنانة العالمية متعددة الاسطوانات البلاتينية هالزي أولى حفلاتها المنتظرة في دبي من خلال أداء رئيسي على مسرح "كوكاكولا أرينا" يوم السبت 6 ديسمبر، إيذاناً بانطلاق مهرجان دبي للتسوق 2025–2026، وهو أطول مهرجان تسوق في العالم.
ويأتي الحفل ضمن فعاليات "تقويم دبي" لموسم الشتاء، حيث يُقام لليلة واحدة فقط احتفالاً ببدء أكبر حدث سنوي في المدينة، واعداً الجماهير في دولة الإمارات وخارجها بليلة لا تُنسى من الأغاني الشهيرة، والأداء الصوتي القوي، والأسلوب القصصي الصادق الذي ميّز مسيرة هالزي الفنية.
تبدأ أسعار التذاكر من 295 درهماً، ويمكن للجماهير الآن حجز مقاعدهم عبر موقع www.coca-cola-arena.com. كما سيحصل أول 500 مشتري لتذاكر فئة "Fan Pit" على قسيمة بقيمة 50 درهماً لاقتناء منتجات تذكارية احتفالاً بأول حفل لهالزي في دبي.
تحمل هالزي ألقاباً عالمية عديدة، فهي حاصلة على تصنيف الألبوم الماسي ومرشحة ثلاث مرات لجائزة "غرامي"، وتُعد من أبرز الأصوات المؤثرة في موسيقى البوب والموسيقى البديلة الحديثة، مع أكثر من 50 مليار استماع، و75 أغنية حاصلة على اعتماد من رابطة صناعة التسجيلات الأميركية (RIAA)، وأربعة ألبومات معتمدة من الرابطة. وقد تصدّر ألبومها الأخير "The Great Impersonator" (2024) قوائم "بيلبورد" لأفضل ألبومات الروك والبديلة، مواصلاً سلسلة نجاحاتها السابقة التي شملت "If I Can’t Have Love, I Want Power" (2021)، و"Hopeless Fountain Kingdom" (2017)، و"Badlands" (2015).
وقالت هالزي: "أنا متحمسة للغاية لتقديم أول عرض لي في دبي! المدينة نابضة بالحياة والطاقة، ولا أطيق الانتظار لأشارك جمهوري في الإمارات ليلة من الموسيقى والتواصل والاحتفال".
ويأتي هذا الحفل عقب جولتها العالمية الناجحة "For My Last Trick Tour"، التي وصفتها مجلة "فارايتي" بأنها "واحدة من أكثر جولات البوب طموحاً هذا العام". وقبيل حفلها في دبي، أطلقت هالزي إصداراً خاصاً بعنوان "BADLANDS: Decade Edition Anthology"، احتفالاً بمرور عشر سنوات على ألبومها الأول الذي شكل انطلاقتها الفنية الكبرى.
وبعيداً عن عالم الموسيقى، تواصل هالزي إعادة تعريف دور الفنان المعاصر من خلال علامتها التجارية لمستحضرات التجميل "about-face"، ومجموعتها الشعرية الأكثر مبيعاً "I Would Leave Me If I Could"، وسلسلة من المشاريع الإبداعية التي جعلتها ضمن قائمة مجلة "تايم" لأكثر 100 شخصية تأثيراً في العالم.
التذاكر: 295-595 درهمًا إماراتيًا
متوفر على: www.coca-cola-arena.com
التاريخ: السبت 6 ديسمبر 2025
المكان: كوكا كولا أرينا، دبي