"نيو كوفنت جاردن" بدبي: وجهة ثقافية وترفيهية جديدة

ويقع في قلب "نيو كوفنت جاردن" مسرح متطور بسعة 575 مقعداً، مصمماً لاستضافة نخبة من العروض العالمية، من مسرحيات "ويست إند" الشهيرة وعروض الأوبرا، إلى الباليه والكوميديا والعروض العائلية. وإلى جانب هذا المسرح، تكتمل روعة المكان بمسرح "بلاك بوكس" لعروض أكثر حميمية، وعشرة استوديوهات مجهزة للرقص والتدريب، ومساحة مخصصة لليوجا والبيلاتس، ومطعم نابض بالحياة يُلبي جميع الأذواق. وستعتلي خشبة المسرح نجوم عالمية ومواهب محلية، في تناغم فريد يعكس التنوع الثقافي الغني الذي تتميز به دبي.