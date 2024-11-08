"نيو كوفنت جاردن" بدبي: وجهة ثقافية وترفيهية جديدة
تُثري مجموعة ماجد الفطيم المشهد الثقافي في دبي بافتتاح "نيو كوفنت جاردن" في مول الإمارات، هذه الوجهة الفنية والترفيهية المتعددة الأوجه، والمصممة خصيصاً لتقدم تجربة ديناميكية شاملة لسكان وزوار الإمارات العربية المتحدة. ومع حلول الربع الأول من عام 2025، ستُفتح أبواب هذه المساحة الفريدة لتُقدم باقةً متنوعة من العروض والأنشطة التدريبية ذات المستوى العالمي، التي من شأنها إثراء الثقافة.
ويقع في قلب "نيو كوفنت جاردن" مسرح متطور بسعة 575 مقعداً، مصمماً لاستضافة نخبة من العروض العالمية، من مسرحيات "ويست إند" الشهيرة وعروض الأوبرا، إلى الباليه والكوميديا والعروض العائلية. وإلى جانب هذا المسرح، تكتمل روعة المكان بمسرح "بلاك بوكس" لعروض أكثر حميمية، وعشرة استوديوهات مجهزة للرقص والتدريب، ومساحة مخصصة لليوجا والبيلاتس، ومطعم نابض بالحياة يُلبي جميع الأذواق. وستعتلي خشبة المسرح نجوم عالمية ومواهب محلية، في تناغم فريد يعكس التنوع الثقافي الغني الذي تتميز به دبي.
ويتولى قيادة هذه النهضة الإبداعية ثنائي من ألمع نجوم صناعة الترفيه، "ليزا سكوت لي"، أيقونة البوب العالمية من فرقة "ستيبس" (STEPS)، و"جوني شينتال لي"، المخرج الإبداعي الشهير وعضو فريق التمثيل الأصلي في مسرحية "ويست إند" الموسيقية "فوتلوز" (Footloose).
ولتعزيز الشغف الثقافي المتنامي في المنطقة، ستقدم ساحة "نيو كوفنت جاردن" لسكان الإمارات العربية المتحدة مجموعة حصرية من العروض والفعاليات الحية، التي تُشجع على المشاركة المجتمعية وتُثري المشهد الثقافي. وبالتعاون مع "لايف نيشن" الشرق الأوسط، سيُطلق المكان أول عروضه في عام 2025، ليقدم باقةً متنوعة من الفعاليات التي ستجذب الجماهير المحلية والسياح من جميع أنحاء العالم.
مع إطلاق مشروع "نيو كوفنت جاردن"، تؤكد مجموعة ماجد الفطيم التزامها بتعزيز مكانة دبي كوجهة ثقافية عالمية رائدة، تحتفي بالفنون المسرحية بكل تنوعها، وتدعم مسيرة النمو الفني عبر الأجيال.