نور عريضة تطلق «الثقة هي الملكة» لدعم تمكين المرأة

تشترك شركتا الإنتاج البارزتان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، "فرونت رو فيلمد إنترتينمنت" و"ديفرنت برودكشنز" — مبتكرتا برنامج "دبي بلينغ" — مع النجمة الإقليمية نور عريضة ووكالة "ريد ذا روم" المستقلة للإنتاج الإبداعي، لإطلاق برنامج واقعي جديد بعنوان "الثقة هي الملكة"، وهو عمل طموح يحتفي بالتمكين والأصالة وقوة الأخوة النسائية.
يقود العمل إحدى أكثر النساء تأثيراً في العالم العربي، حيث ستتابع سلسلة "الثقة هي الملكة" رحلة عريضة وهي تجمع فريقاً من المرشدات النسائيات المتميزات ليرشدن مجموعة من النساء العربيات في رحلة عاطفية وتحولية. يمزج العمل بين الضحك والدموع واكتشاف الذات العميق، ويسعى لإطلاق "ثورة الثقة" في المنطقة، لإثبات أن التمكين الحقيقي يبدأ من الداخل.
وبفضل متابعيها الذين يزيد عددهم على 18 مليون شخص على وسائل التواصل الاجتماعي ومسيرتها الناجحة ممثلةً لعلامات تجارية عالمية كبرى مثل أوديمار بيغيه، وسيفورا، وبوشيرون، وميك أب فور إيفر، تواصل نور عريضة إعادة تعريف معنى أن تكون المرأة العربية في دائرة الضوء. ومن خلال هذه السلسلة، تمد رسالتها الداعية إلى تعزيز تقدير الذات والأصالة إلى الشاشة، متناولةً الصعوبات الحقيقية التي تواجهها النساء في المنطقة في بناء الثقة بالنفس.
وفي حديثها عن المشروع، قالت عريضة: "أعلم أن هذا البرنامج سيكون ثورياً على مستويات عديدة، وأنا في غاية السعادة بشركاتي المشاركة فيه. فبين فرونت رو، وديفرنت، وريد ذا روم، نحن نقدم شيئاً مبتكراً وممتعاً ومبدعاً في الوقت ذاته".
ويمثل هذا المشروع أول دخول لشركة "فرونت رو" في مجال التلفزيون الواقعي، بعد نجاحها في إنتاج أول فيلم عربي أصلي على "نتفليكس" بعنوان "غرباء بالكامل" — الذي كان نجاحاً إقليمياً وعالمياً — بالإضافة إلى فيلم الإثارة النفسية "قلعة الرمل" الذي عُرض على "نتفليكس" عام 2025.
وفي بيان مشترك، قال جيانلوكا شاكرا من "فرونت رو" ومازن لحم من "ديفرنت برودكشنز":
"الثقة هي الملكة ليس مجرد برنامج، بل هو رسالة. لقد جاء تعاوننا بين فرونت رو وديفرنت برودكشنز بشكل طبيعي؛ الأولى متجذرة في السينما الجريئة والمحفزة للفكر، والثانية في سردّ قصصي واقعي عالمي الصدى وذو تأثير. معاً، نمزج الحرفة السينمائية بالأصالة الخام لنخلق عملاً قوياً وقريباً من الناس وحقيقياً. وفي قلبه تتألق نور عريضة، امرأة تجسد الأناقة والهشاشة والثقة غير المعتذرة. فهي تمثل جيلاً جديداً من النساء العربيات اللواتي لا يخشين أن يكنّ قويات وغير كاملات في الوقت نفسه".
وتضيف وكالة "ريد ذا روم"، التي أسستها خمس نساء يتمتعن بخبرة عالمية في الإعلانات بين بيروت ودبي ونيويورك ومونتريال وريو دي جانيرو، لمسة إبداعية ترتكز على السرد القصصي الهادف. وتشتهر الوكالة بحملاتها الحائزة على جوائز في مجال حقوق المرأة وأكثر من 300 جائزة في القطاع، بما في ذلك عدة جوائز "كان ليونز"، وستتولى المشاركة في تطوير المشروع والترويج له جنباً إلى جنب مع عريضة.
أما التعاون مع شركة "ديفرنت برودكشنز" — المنتجة لبرامج "دبي بلينغ" و"شارك تانك دبي" و"إتس أوكي" الذي قدّمته الأيقونة اللبنانية إليسا — فيَعِد بمزيج من الحرفة السينمائية والسرد العاطفي العميق المصمم ليترك صدى واسعاً محلياً ودولياً.