نور عريضة تطلق «الثقة هي الملكة» لدعم تمكين المرأة

وبفضل متابعيها الذين يزيد عددهم على 18 مليون شخص على وسائل التواصل الاجتماعي ومسيرتها الناجحة ممثلةً لعلامات تجارية عالمية كبرى مثل أوديمار بيغيه، وسيفورا، وبوشيرون، وميك أب فور إيفر، تواصل نور عريضة إعادة تعريف معنى أن تكون المرأة العربية في دائرة الضوء. ومن خلال هذه السلسلة، تمد رسالتها الداعية إلى تعزيز تقدير الذات والأصالة إلى الشاشة، متناولةً الصعوبات الحقيقية التي تواجهها النساء في المنطقة في بناء الثقة بالنفس.