"نورا نياز": رحلة فنية تمزج التراث الهندي والإماراتي

يتطلب تحقيق التوازن بين هذه الأدوار إدارة الوقت بعناية، ويكمن وراء نجاح نورا نظام دعم قوي. تلعب أسرتها دورًا حاسمًا، حيث ترشدها والدتها في الموسيقى، ويشجعها والدها على الكتابة، وتساعدها أختها في التعامل مع الحياة الطلابية. بالإضافة إلى ذلك، لعبت شركة إندكس ميديا دورًا فعالاً في إدارة التزاماتها المهنية، مما سمح لها بالتركيز على حرفتها. وقالت: "لقد تولى فريقهم المخلص هذه المسؤوليات، مما سمح لي بتوجيه طاقتي بالكامل إلى فني"، معترفة أيضًا بدعم أقرانها وأساتذتها في قسم المسرح الموسيقي في أكاديمية الشارقة للفنون المسرحية.