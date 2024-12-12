"نورا نياز": رحلة فنية تمزج التراث الهندي والإماراتي
في سن الثامنة عشرة فقط، نجحت "نورا نجوم نياز" في حفر مكانة فريدة لنفسها في عالم الموسيقى والأدب والأداء. ولدت نورا ونشأت في الإمارات العربية المتحدة بجذور هندية، وتتلخص رحلة نورا في الاندماج المتناغم بين ثقافتين غنيتين أثرتا بشكل عميق على فنها. من إتقان أسلوب بلكانتو في الأوبرا إلى نشر الشعر الصادق، فإن قصة نورا هي قصة تفاني وشغف لا حدود له بالإبداع.
نشأت نورا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي بوتقة من التقاليد والقيم، وكانت منغمسة في بيئة ثقافية غذت تطلعاتها الفنية.
في مقابلة مع صحيفة سيتي تايمز ، تقول نورا إنها ممتنة لتربيتها هنا، وهو مكان غني بالثقافة، حيث شعرت بارتباط عميق بتقاليد البلاد وقيمها التي تعتز بها.
وفي الوقت نفسه، ظل تراثها الهندي جزءًا لا يتجزأ من هويتها، وخاصة من خلال ست سنوات من التدريب على الموسيقى الهندية الكلاسيكية وتعليمها في المدارس الهندية. تقول نورا: "لقد شكل هذا المزيج من الثقافات رحلتي الفنية. لقد كان لدراسة الموسيقى الهندية الكلاسيكية، على وجه الخصوص، تأثيرًا كبيرًا على مساري الإبداعي".
نداء إلى الأوبرا
بدأت قصة حب نورا للأوبرا مع تخفيف قيود كوفيد-19 في عام 2021، حيث تم تعريفها بهذا النوع وتشجيعها على استكشاف أعماقه. جاءت لحظة محورية عندما حضرت دورة مكثفة لمدة ثلاثة أسابيع في إيطاليا بقيادة المايسترو جيوفاني ريجيولي، المتخصص في أسلوب بيلكانتو. تتذكر: "لقد حظيت أيضًا بامتياز الأداء في أوبرا سور أنجليكا، والتي كانت تجربة تحويلية. كانت هذه الفرص محورية في رعاية حبي للأوبرا والموسيقى الكلاسيكية".
ما يميز نورا هو قدرتها على الأداء بلغات متعددة. نهجها منهجي وصادق. تشرح قائلة: "عندما أتعلم أغنية بلغة جديدة، أبدأ بتحليل كل كلمة، وفهم معناها، وتقدير أهميتها داخل الأغنية. بمجرد أن أفهم سياقها، أركز على إتقان النطق والفروق الدقيقة للغة أثناء غنائها، ثم أعمل على اللحن وأي زخرفة لإضفاء الحياة على القطعة".
وبعد أدائها في مسارح شهيرة، من متحف اللوفر أبوظبي إلى إكسبو 2020، فإن هذه العملية الدقيقة تسمح لنورا بتجسيد القصة وراء كل قطعة، مما يجعل عروضها تلقى صدى لدى جماهير متنوعة.
ومع ذلك، هناك عرض واحد يبرز: تجسيد شخصية كريستين من فيلم شبح الأوبرا في القبة الكبرى لمعرض إكسبو 2020. تقول: "لقد ترك هذا الأداء الهائل والحيوي علامة لا تمحى على حياتي". وتقول إن الفوز بجائزة أبو ظبي للموسيقيين الشباب كان لحظة حاسمة أخرى، "لقد ساعدتني التجربة بأكملها على النمو كفنانة، سواء من خلال صقل ذخيرتي، أو التعرف على الحضور على المسرح، أو تعميق تقديري لقيمة هذا الشكل الفني".
شاعرة وقاصة
بالإضافة إلى اهتماماتها الموسيقية، فإن نورا كاتبة منشورة. ومن بين كتب شعرها "كنوز أيام المدرسة" و "ذاكرة حية". ويتناول الكتاب الأخير منظورها الفريد للحياة والفن ودقائق التجربة الإنسانية، بعد الاستقبال الصادق لكتابها الأول "كنوز أيام المدرسة" ، والذي تم إطلاقه في عام 2022 في معرض الشارقة الدولي للكتاب.
بالنسبة لنورا، فإن هذين الشكلين الفنيين لا ينفصلان، حيث يعزز كل منهما الآخر. تقول: "أعتقد أن الكلمات تتمتع بقوة عميقة لفتح أبواب جديدة للفهم، وتوفر الموسيقى الطريق لاستكشافها. معًا، تخلق الكلمات تناغمًا أجد أنه مُرضي حقًا، وأنا ممتنة لقدرتي على مشاركة هذا مع أولئك المنفتحين على الاستماع".
وتشعر بنفس الشعور أثناء أدائها، حيث تنقل رسالة الأغنية بصدق، مع شعور قوي بالمسؤولية، وتثق في أن الجمهور سوف يدركها بطريقته الخاصة. وتقول: "ما يهم حقًا بالنسبة لي هو أن الكلمات والموسيقى تتردد بعمق معهم، وتستحضر المشاعر التي تتصل برغباتهم الداخلية".
يتطلب تحقيق التوازن بين هذه الأدوار إدارة الوقت بعناية، ويكمن وراء نجاح نورا نظام دعم قوي. تلعب أسرتها دورًا حاسمًا، حيث ترشدها والدتها في الموسيقى، ويشجعها والدها على الكتابة، وتساعدها أختها في التعامل مع الحياة الطلابية. بالإضافة إلى ذلك، لعبت شركة إندكس ميديا دورًا فعالاً في إدارة التزاماتها المهنية، مما سمح لها بالتركيز على حرفتها. وقالت: "لقد تولى فريقهم المخلص هذه المسؤوليات، مما سمح لي بتوجيه طاقتي بالكامل إلى فني"، معترفة أيضًا بدعم أقرانها وأساتذتها في قسم المسرح الموسيقي في أكاديمية الشارقة للفنون المسرحية.
ومع اقتراب نورا من عام 2025، فهي مليئة بالخطط. فمن إصدار أغلفة جديدة وموسيقى أصلية إلى صياغة كتابها الثالث، لا تظهر رحلتها الإبداعية أي علامات على التباطؤ. وتقول بحماس إضافي: "أتطلع إلى مشاركة المساعي الفنية الجديدة والنمو كفنانة ومبدعة".