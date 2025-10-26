نورا فتحي.. من المغرب إلى بوليوود: رحلة الإلهام والنجاح

أغنيتها الهندية "ديلبار كي أنخون كا" ، من فيلم الرعب الكوميدي "ثاما" ، تتصدر قوائم الأغاني بـ 23 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة (تجاوزت المليون مشاهدة في 10 دقائق فقط)، متفوقةً على الفيديو كليب الأول لتايلور سويفت لأغنية "مصير أوف أوفليا" . الآن، ستُطلق نورا فتحي أغنيتها المنفردة العالمية الجديدة " ماذا أعرف (مجرد فتاة) " مع الفنانة الجامايكية الأمريكية شينسيا، بالتعاون مع وارنر ميوزيك، في مهرجان دبي السينمائي الدولي في 7 نوفمبر.
نورا، المولودة في تورنتو، من أصل مغربي وتعمل في صناعة السينما الهندية. تُعدّ شخصيةً بارزةً في المنطقة العربية وبوليوود، وتنتشر شعبيتها الواسعة في جميع أنحاء العالم بفضل الجالية الهندية في جنوب آسيا. فكيف أثّرت كلٌّ من هذه المناطق على فنّها؟
"لقد حظيتُ بقبولٍ وحبٍّ هائلين من مجتمع جنوب آسيا. لقد احتضنوني كواحدةٍ منهم، وأبدوا تقديرًا كبيرًا لفنوني وإبداعي وموسيقاي ورقصي، حتى لو لم أكن من منطقتهم"، تقول في حوارٍ مع صحيفة سيتي تايمز .
أما عن جذورها في المغرب، فتقول: "هذا بلدٌ يُقدّر نجومه حقًا. أحظى بدعمٍ ومحبةٍ كبيرين من معجبيّ في المغرب، ومن الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي أيضًا".
افتتح هذا المعلم العالمي المحبوب، الذي استضافته مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وديرة سيتي سنتر، احتفالات المركز التجاري الشهير بالذكرى الثلاثين، إلى جانب مهرجان الأضواء 2025، عقب ديوالي في دبي. توافد الجمهور لرؤية نورا وهتفوا لها وهي ترقص مع الأطفال على أنغام إحدى أغانيها الشهيرة "ماما تاتيما" .
تقول نورا، التي تؤدي الآن دور البطولة في فيلم تاميلي بعنوان "كانشانا 4 ": "قضيتُ عقدًا من الزمن في الهند، وأتحدث الهندية. مع ذلك، فإن التاميلية لغة صعبة، وأبذل قصارى جهدي لإتقان أدواري".
اندمجت الممثلة تمامًا في ثقافة السينما الهندية، سواءً كانت أفلامًا تاميلية أو تيلجوية أو هندية. كما نجحت في منح رقصها قدرًا كبيرًا من الاحترام والتقدير. تقول: "لستُ راقصة أو ممثلة أو مغنية أو مؤدية مُدربة، لكنني أديت جميع هذه الأدوار بنوايا حسنة. هدفي دائمًا هو تقديم عمل ممتاز ورفع مستوى الأداء في كل مرة". وتضيف: "أحترم الفرص التي تُتاح لي في مسيرتي المهنية، سواءً كانت فيديو كليب أو أغنية أو حتى أغنية مستقلة، فأنا آخذها على محمل الجد وأُكرّس نفسي لها".
تقول نورا، القادمة من بلدة صغيرة في تورنتو، إنها تشعر بالامتنان عندما تتاح لها مثل هذه الفرص القيّمة. وأضافت: "ردًا على ذلك، أرغب دائمًا في الارتقاء بمستوى العمل، ومنح منظور جديد، وكسر القوالب النمطية. لدي ثقة كبيرة بنفسي فيما أفعله".
تُضفي أغاني نورا فتحي المميزة، ذات الإيقاعات القوية، لمسةً مميزة على الأداء في السينما الهندية. هل تُصمّم أغانيها بشكل منفصل لأنها بارعة في أداء حركاتها المعقدة؟
نعم، أنا محظوظة جدًا لأنني حظيت بهذه المكانة. كل من أعمل معه يثق في أدائي،" قالت. "يتعاونون معي ويُطلعونني على أفكارهم وكيف نمضي قدمًا من هناك. نتعاون معًا للحصول على أفضل عمل. في الماضي، كان هناك فنانون يصوّرون أغنية أو رقصة، ويفعلون ما بوسعهم ثم ينصرفون. ثم كان هناك مصممو رقص لا يمنحون الفنانين مساحتهم الخاصة ويُملون عليهم ما يجب عليهم فعله. بالنسبة لي، لحسن الحظ، سارت الأمور على ما يُرام."
تحرص على نشر معرفتها بصناعة السينما الهندية أينما سافرت. قالت: "أُنجزُ السرد العالمي. أُمثل جنوب آسيا والهند، وأتحمل مسؤولية التحدث عما تعلمته".
بطريقة ما، نجحت أفلام الرعب الكوميدية مع نورا. تقول ضاحكةً: "أغنيتي كاماريا من فيلم ستري ، ثم أغنية ديلبار من فيلم ثاما (حيث تظهر في دورٍ قصيرٍ كمصاصة دماء) حققتا نجاحًا باهرًا، والآن فيلم كانشانا 4 هو فيلم رعب كوميدي أيضًا".
بعد ذلك، ستشارك نورا المسرح مع موسيقيين عالميين مثل جيه بالفين، ومارتن غاريكس، وريما، وآلان ووكر في فعالية "أنتولد دبي" في 7 نوفمبر. وهناك، ستطلق أغنيتها المنفردة العالمية الجديدة " ماذا أعرف (مجرد فتاة)" بالتعاون مع الفنانة الجامايكية الأمريكية شينسيا، تحت إشراف شركة وارنر ميوزيك.
النجاح الموسيقي ليس جديدًا على نورا. فقد تصدّرت أغنيتها المنفردة "Snake" مع جيسون ديرولو قوائم بي بي سي للموسيقى الآسيوية، وتجاوزت 130 مليون مشاهدة، ودخلت قوائم سبوتيفاي البريطانية، وأصبحت أغنيتها "Oh Mama! Tetema!"، التي تصدرت قوائم الأغاني، مع رايفاني، أغنية صيفية عالمية، ودخلت قوائم سبوتيفاي العالمية.
هل غيّرت الشهرة نورا بفضل نجاحها؟ أجابت بإيجاز: "لا، ما زلتُ كما أنا. لقد نضجتُ كشخصية. فقط أصبحتُ أكثر وعيًا بذاتي".