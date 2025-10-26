نورا فتحي.. من المغرب إلى بوليوود: رحلة الإلهام والنجاح

اندمجت الممثلة تمامًا في ثقافة السينما الهندية، سواءً كانت أفلامًا تاميلية أو تيلجوية أو هندية. كما نجحت في منح رقصها قدرًا كبيرًا من الاحترام والتقدير. تقول: "لستُ راقصة أو ممثلة أو مغنية أو مؤدية مُدربة، لكنني أديت جميع هذه الأدوار بنوايا حسنة. هدفي دائمًا هو تقديم عمل ممتاز ورفع مستوى الأداء في كل مرة". وتضيف: "أحترم الفرص التي تُتاح لي في مسيرتي المهنية، سواءً كانت فيديو كليب أو أغنية أو حتى أغنية مستقلة، فأنا آخذها على محمل الجد وأُكرّس نفسي لها".