نهاية الأسبوع في الإمارات: منتجعات فاخرة وتجارب مميزة

يستضيف مطعم أمازونيكو دبي وجبة برانش نابضة بالحياة يوم السبت من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 4 مساءً، حيث يقدم نكهات جريئة من إعداد الشيف دييغو سانشيز فارغاس في أجواء غريبة مع إيقاعات استوائية. تبدأ الأسعار من 595 درهمًا إماراتيًا للطعام والمشروبات الغازية، مع ترقيات للمشروبات المحلية والمشروبات الفوارة الفاخرة. الأطفال دون سن 6 سنوات يتناولون الطعام مجانًا، بينما يدفع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عامًا 300 درهم إماراتي. يمكن للضيوف تمديد الاحتفال في حفل ما بعد الحفلة في بارايسو روفتوب كلوب من الساعة 4 مساءً حتى 5.30 مساءً. للحجز، اتصل على 04 571 3999.