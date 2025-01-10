نهاية الأسبوع في الإمارات: منتجعات فاخرة وتجارب مميزة
حانت عطلة نهاية الأسبوع، وكذلك دليلنا لأفضل الأماكن التي يمكنك زيارتها في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة. إليك القائمة:
لا يمكنك تفويت هذا الملاذ الصحي
يقدم منتجع Longevity & Renewal Retreat في فندق Rosewood Abu Abu ظبي ملاذًا صحيًا لليلة واحدة مصممًا لتجديد شباب الجسم والعقل. يستمتع الضيوف بإقامة فاخرة مع وجبة إفطار مغذية مجانية واستشارة صحية وطول العمر لمدة 30 دقيقة وتدليك لطول العمر لمدة 60 دقيقة وجلسة يوغا وتمارين التنفس لمدة 45 دقيقة في الصباح وتجربة العلاج بالروائح وجلسة تدوين يوميات إرشادية. يشمل المنتجع أيضًا شاي عشبي ليلي في الغرفة لتعزيز النوم المريح. يتوفر هذا المنتجع من يناير إلى سبتمبر 2025، ويجمع بين الاسترخاء والعافية الشاملة للحصول على حيوية دائمة. للحجز، اتصل على 02 813 5550.
ملاذك المثالي
أطلق فندق "بلازو فيرساتشي دبي" باقة "العطلة المثالية"، التي تقدم تجربة إقامة فاخرة مع توفير ومزايا حصرية. وتسري الباقة على الحجوزات حتى 31 يناير، وتتضمن أسعارًا خاصة تبدأ من 1250 درهمًا إماراتيًا في الشتاء، و1000 درهم إماراتي خلال شهر رمضان (بما في ذلك الإفطار أو السحور)، و799 درهمًا إماراتيًا في الصيف. كما يستمتع الضيوف بخصم 15% على تناول الطعام (باستثناء الأماكن المحددة) والتدليك في السبا، بالإضافة إلى الدخول إلى مرافق المسبح والشاطئ في تاجوماجو مقابل إنفاق لا يقل عن 300 درهم إماراتي. ويجمع العرض بين الإقامة الفخمة وتناول الطعام على مستوى عالمي وتجارب السبا المجددة، مما يعيد تعريف الإجازات في دبي.
تناول العشاء مع أصدقائك ذوي الفراء
يرحب مطعم Tatel، وهو مطعم إسباني نابض بالحياة في وسط مدينة دبي، بالحيوانات الأليفة على تراس El Jardín، مما يوفر تجربة طعام فريدة لأصحاب الحيوانات الأليفة. يقع مطعم Tatel على شارع الشيخ محمد بن راشد، ويجمع بين المطبخ الإسباني الرائع والأجواء المفعمة بالحيوية والودية للحيوانات الأليفة، مما يجعله وجهة مثالية لمجتمع محبي الحيوانات الأليفة في دبي. يمكن إجراء الحجوزات عبر SevenRooms أو بالاتصال على 04 215 2121.
سحق الطلاء
تقدم غرفة التحطيم في القوز ورشة عمل "تحطيم الطلاء"، وهي طريقة علاجية فريدة من نوعها لتخفيف التوتر من خلال الفن. يمكن للمشاركين إطلاق العنان لإبداعاتهم من خلال تحطيم الطلاء على قماش لإنشاء روائع تجريدية نابضة بالحياة. تبلغ تكلفة الورشة، التي تستمر حتى عام 2025، 149 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد وتشمل جميع المواد. يلزم الحجز المسبق ويمكن إجراؤه عن طريق الاتصال بالرقم 04 339 7810.
وجبة الغداء يوم السبت التي نحتاجها جميعًا
يستضيف مطعم أمازونيكو دبي وجبة برانش نابضة بالحياة يوم السبت من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 4 مساءً، حيث يقدم نكهات جريئة من إعداد الشيف دييغو سانشيز فارغاس في أجواء غريبة مع إيقاعات استوائية. تبدأ الأسعار من 595 درهمًا إماراتيًا للطعام والمشروبات الغازية، مع ترقيات للمشروبات المحلية والمشروبات الفوارة الفاخرة. الأطفال دون سن 6 سنوات يتناولون الطعام مجانًا، بينما يدفع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عامًا 300 درهم إماراتي. يمكن للضيوف تمديد الاحتفال في حفل ما بعد الحفلة في بارايسو روفتوب كلوب من الساعة 4 مساءً حتى 5.30 مساءً. للحجز، اتصل على 04 571 3999.
قم بإلقاء نظرة على شاحنة طعام Slaw's
أطلقت شركة سلو شاحنة طعام في مركز تسوق أسواق المجتمعي، البرشاء جنوب 1، حيث تقدم برجرها المميز في شكل متنقل مريح. تقدم الشاحنة وجبات كومبو مع برجر وبطاطس مقلية ومشروب، لتلبية طلب العملاء على وجبات شهية وعالية الجودة أثناء التنقل. تعمل شاحنة الطعام يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 2 صباحًا، بمتوسط إنفاق يتراوح بين 50 و70 درهمًا إماراتيًا.