نمو 400%.. كرنفال دبي لسباقات الخيل يحطم الأرقام القياسية

كشف علي العلي، الرئيس التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، أن عدد حضور "كرنفال دبي لسباقات الخيل" سجل قفزة مذهلة تراوحت بين 400% و700% خلال موسم 2024-2025. وأضاف أن الكرنفال بدأ منذ عام 2023 في تقديم مجموعة واسعة ومتنوعة من خيارات الأطعمة والمشروبات ورفع مستوى الضيافة، مما جذب أعداداً أكبر من الزوار.

وقد شهد الموسم الأخير تدفقاً كبيراً للضيوف، سواء من المستوى المحلي (حوالي 80%) أو الدولي (حوالي 20%)، وهو ما يعد أعلى إقبال في تاريخ الكرنفال. وقال العلي: "كنا في السابق نسعد بحضور 1,000 شخص؛ أما الآن فنحن غير راضين بحضور 7,000 شخص".

وأوضح العلي: "بدأ الكرنفال بشكل أبطأ وأصغر مما هو عليه الآن. وقبل ثلاث سنوات، قمنا بإعادة هيكلته وإنشاء كرنفال دولي متكامل يمتد من شهر نوفمبر وحتى كأس دبي العالمي".

ويُعد كأس دبي العالمي سباقاً سنوياً للخيول يُقام في السبت الأخير من شهر مارس، معلناً نهاية موسم السباقات. وفي عام 2025، كسر كأس دبي العالمي رقمه القياسي بجذب أكثر من 65,000 زائر، مع توقعات بارتفاع هذا العدد في العام الحالي.

خيارات ضيافة متميزة

عند حضور "كرنفال دبي لسباقات الخيل" في مضمار "ميدان"، يُستقبل الزوار بمجموعة هائلة من خيارات الطعام التي تناسب مختلف الميزانيات.

وأشار العلي إلى أن رفع معايير الأجنحة الخاصة في مضمار ميدان - والتي تبدأ أسعارها من 445 درهماً (بحد أدنى 10 أشخاص) - ساهم في جذب المزيد من الناس.

وقال موضحاً: "في السابق، كان العميل الذي يحجز جناحاً خاصاً يظل محصوراً داخله. نعم، كانت الأطعمة والمشروبات متوفرة، لكنها لم تكن بالمعايير التي نطمح إليها أو بالمعايير التي تُعرف بها (ميدان)". وأضاف أن المناطق الخارجية، مثل "حديقة البادوك" (Paddock Garden) - التي تبلغ تكلفتها 75 درهماً للبالغين - جذبت بدورها المزيد من الضيوف.

واختتم العلي قائلاً: "كان موسم 2024 و2025 نقطة التحول بالنسبة لنا، حيث فهمنا ما نحتاج إلى القيام به، وهذا ما نعكسه في هذا الموسم، كما أننا نتعلم المزيد حالياً لنطبقه في الموسم القادم".