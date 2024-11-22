نفاد تذاكر حفل "كولدبلاي" في أبوظبي خلال ساعة واحدة
طرحت تذاكر حفل "إنفينيتي" لفرقة "كولد بلاي" للبيع بسعر 77 درهماً إماراتياً في تمام الساعة 12 ظهراً: وكانت تلك هي الفرصة الأخيرة للحصول على مكان في عروض الفرقة في أبوظبي، ورغم أن الحفل أشعل الأمل الأخير، إلا أنه أعاد فتح جراح قديمة لبعض المقيمين في الإمارات العربية المتحدة الذين وجدوا أنفسهم في طوابير مع آلاف آخرين بعد ظهر الجمعة.
تتوفر هذه التذاكر الخاصة لكل عرض من عروض جولة كولدبلاي الموسيقية العالمية لعام 2025 بسعر 20 يورو فقط للتذكرة (76.31 درهماً إماراتياً)، لقد كانت صفقة مذهلة، لكن بالنسبة لجماهير النادي، كان الجنون أمراً مألوفاً للغاية.
في أقل من ساعة، تم بيع جميع التذاكر لجميع التواريخ.
سجلت "إيزابيل راموس"، المقيمة في دبي، دخولها على صفحة "تيكت ماستر" Ticketmaster في تمام الساعة 12 ظهراً، وكان هناك بالفعل 14930 شخصاً آخرين قبلها في قائمة الانتظار عبر الإنترنت.
كانت راموس تشعر بالإحباط بالفعل، لكنها انتظرت، وكادت أن تحصل على التذكرة. وقالت: "عندما أخبرني الموقع الإلكتروني أن دوري قد حان للدفع، شعرت بسعادة غامرة، لم أقترب من الحصول على تذكرة بهذه الدرجة من قبل منذ بدء البيع المسبق".
"ومع ذلك، أبلغني الموقع الإلكتروني أنه لم يعد هناك تذاكر متاحة، أشعر بالحزن مرة أخرى، الصدمة حقيقية، ولكن على الأقل هذه المرة لم أضطر إلى الانتظار في الطابور لساعات"، قالت المعجبة البالغة من العمر 34 عاماً، مشيرة إلى أنها انتظرت في الطابور لساعات خلال فترة البيع المسبق والبيع العام لتذاكر الحفل.
واستقبل المشجعون المتحمسون طوابير طويلة افتراضية تذكرنا بمبيعات التذاكر المسبقة الفوضوية يومي 25 و26 سبتمبر/أيلول، وكذلك البيع العام في 27 سبتمبر/أيلول، ومثل راموس قضى الكثيرون ساعات في الانتظار فقط ليعيشوا مرة أخرى إحباط رؤية التذاكر تفلت من بين أيديهم.
حاولت (جوانا س) المقيمة في دبي اتباع استراتيجية مختلفة، فاختارت عرض يوم الخميس، معتقدة أنه قد يكون أقل تنافسية من عروض نهاية الأسبوع، ومع ذلك كانت في المرتبة 7803 بالفعل عندما سجلت دخولها.
"أعتقد أنني سأضطر إلى قبول حقيقة أنني لن أتمكن من رؤية فرقة كولدبلاي"، هذا ما قالته المغتربة الفلبينية.
يتم توزيع هذه التذاكر الخاصة بشكل عشوائي في المكان، ويمكن وضع أولئك الذين حصلوا عليها في الصف الخلفي أو على الأرض، ومع ذلك يمكن لأولئك المحظوظين الجلوس في أفضل مقعد VIP من المكان.
بالنسبة للعديد من محبي كولدبلاي في الدولة، كانت عملية البيع المسبق والبيع العام مرهقة ومجهدة؛ تجربة مليئة بالأخطاء الفنية وأوقات الانتظار الطويلة والأسعار المرتفعة. تم إعادة بيع بعض التذاكر التي كان سعرها الأصلي 995 درهماً إماراتياً للفئة المميزة، بنحو 20 ألف درهم إماراتي على مواقع غير مرخّصة مثل "فياغوغو" Viagogo.
قال نيل بي، أحد معجبي كولدبلاي منذ فترة طويلة: "كنت آمل أن أحصل على تذاكر إنفينيتي، لكنني لم أشعر بالإحباط كما كنت أثناء البيع المسبق والبيع العام. لقد انتظرت في الطابور ولكن مع التوتر ودون الكثير من التوقعات ".
كان من المقرر في الأصل أن تقدم فرقة "كولد بلي" Coldplay عرضاً لليلة واحدة فقط في أبو ظبي في 11 يناير 2025، لكنها أضافت المزيد من التواريخ بسبب الطلب الهائل. وأعلنت الفرقة عن العروض الإضافية، بينما كان المعجبون يتدافعون للحصول على تذاكر للعرض الوحيد الذي تم الإعلان عنه في البداية.
ستُسعِد الفرقة عشّاقها في العاصمة في التواريخ التالية:
الخميس 9 يناير 2025
السبت 11 يناير 2025
الأحد 12 يناير 2025
الثلاثاء 14 يناير 2025
وستقام العروض الأربعة جميعها في ملعب مدينة زايد الرياضية الذي يتسع لـ 44,600 متفرج، كجزء من جولة الفرقة الموسيقية العالمية (ميوزك اوف سفيرس 2025) Music Of The Spheres 2025.