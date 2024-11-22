نفاد تذاكر حفل "كولدبلاي" في أبوظبي خلال ساعة واحدة

طرحت تذاكر حفل "إنفينيتي" لفرقة "كولد بلاي" للبيع بسعر 77 درهماً إماراتياً في تمام الساعة 12 ظهراً: وكانت تلك هي الفرصة الأخيرة للحصول على مكان في عروض الفرقة في أبوظبي، ورغم أن الحفل أشعل الأمل الأخير، إلا أنه أعاد فتح جراح قديمة لبعض المقيمين في الإمارات العربية المتحدة الذين وجدوا أنفسهم في طوابير مع آلاف آخرين بعد ظهر الجمعة.

تتوفر هذه التذاكر الخاصة لكل عرض من عروض جولة كولدبلاي الموسيقية العالمية لعام 2025 بسعر 20 يورو فقط للتذكرة (76.31 درهماً إماراتياً)، لقد كانت صفقة مذهلة، لكن بالنسبة لجماهير النادي، كان الجنون أمراً مألوفاً للغاية.

في أقل من ساعة، تم بيع جميع التذاكر لجميع التواريخ.

سجلت "إيزابيل راموس"، المقيمة في دبي، دخولها على صفحة "تيكت ماستر" Ticketmaster في تمام الساعة 12 ظهراً، وكان هناك بالفعل 14930 شخصاً آخرين قبلها في قائمة الانتظار عبر الإنترنت.