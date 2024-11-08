نفاد تذاكر حفل "ديلجيت دوسانج" بأبوظبي مع الإقبال الكبير
يستعدّ النجم الهندي "ديلجيت دوسانج"، المغني والممثل، لإحياء حفل موسيقي ضخم في أبوظبي في التاسع من نوفمبر، ضمن جولته العالمية "ديل لوميناتي" (Dil-Luminati) التي حصدت نجاحاً باهراً حول العالم. وقد تعاون كلٌّ من "ساريجاما لايف" (Saregama LIVE) و"ريبل ايفيكت ستوديو" (Ripple Effect Studio)، منتجا الجولة، لتنظيم حفلات في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، والآن حان دور الإمارات العربية المتحدة للاستمتاع بهذه الموسيقى.
وأعرب "سيدهارث أناند كومار"، نائب الرئيس الأول للأفلام والفعاليات والفنانين والممثلين في شركة "ساريجاما" الهندية المحدودة، عن حماسه الشديد لجلب جولة "ديل لوميناتي" للنجم "ديلجيت دوسانج" إلى جزيرة ياس في أبوظبي، والتي تُمثل أول ظهور له في المدينة. وقال "كومار": "يتمتع "ديلجيت" بشهرة عالمية وقدرة مذهلة على التواصل مع الجماهير. ونحن في "ساريجاما" ملتزمون بتقديم تجارب ترفيهية عالمية المستوى، وهذا الحفل، تماماً مثل الحفلات التي أنتجناها في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأستراليا والهند، سيكون حدثاً استثنائياً. ونتطلع، بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، إلى تقديم تجربة غامرة ومذهلة للجماهير."
خلال جولاته الموسيقية، حرص "دوسانج" على تقديم والدته إلى جمهوره، كما شارك المسرح مع فنانين عالميين مثل "إد شيران"، مغني أغنية "بيرفكت" (Perfect)، و"بادشاه"، صاحب أغنية "صولميت" (Soulmate) الشهيرة. ويحظى "دوسانج" بشعبية كبيرة في جميع أنحاء الهند، حيث سافر مُحبوه لمسافات طويلة لحضور حفلاته المُتتالية في دلهي وجايبور، والتي استقطبت أكثر من 120 ألف مُعجب. ولم تقتصر شهرته على الهند فقط، بل امتدت لتشمل قاعدة جماهيرية دولية واسعة، خاصة بعد ظهوره الملفت في برنامج "ذا تونايت شو" (The Tonight Show) مع "جيمي كيميل".
وقد نفدت تذاكر حفل "ديلجيت دوسانج" في أبوظبي بالكامل بعد فترة وجيزة من طرحها للبيع، مما يؤكد الشعبية الهائلة التي يحظى بها هذا الفنان. وقد توافد المعجبون من دبي ودول الخليج المجاورة، بل وحتى من الهند، لحضور هذا الحفل الاستثنائي. وأدى هذا الإقبال الكبير إلى ارتفاع نسبة إشغال الفنادق في المدينة إلى 100%، كما شهدت حجوزات الطيران ارتفاعاً ملحوظاً. ولا شك أن هذا التدفق من الزوار يُمثل دفعة اقتصادية قوية لأبوظبي، حيث يُعزز السياحة ويدعم الشركات المحلية.
وقالت سونالي، مديرة "ريبل ايفيكت ستوديو": "لقد كانت جولة "ديل لوميناتي" رحلة مليئة بالحب من البداية إلى النهاية، حيث صُمّمت كل تفصيلة بعناية فائقة لنُقدم تجربة لا تُنسى للجماهير. إنّ رؤية حماسهم وشغفهم لحضور عرض "ديلجيت" الموسيقى على المسرح هو أمر مُجزٍ للغاية. نحن مُتحمسون لمشاركة هذه اللحظة مع الجمهور في أبوظبي، ولإبراز جمال وطاقة الموسيقى الهندية على منصة عالمية."
إلى جانب الأداء الرائع الذي سيُقدمه "ديلجيت دوسانج"، سيُبهر الجمهور بإنتاج عالمي على أحدث طراز، حيث صُممت جميع عناصر العرض، من الإعداد والإضاءة إلى جودة الصوت، بعناية فائقة لضمان تجربة استثنائية.
وقال "دوسانج": "أتمنى أن تكون هذه الليلة استثنائية! لطالما انتظرت بفارغ الصبر هذه اللحظة لأحيي جولة "ديل لوميناتي" في أبوظبي، ولا أُخفيكم سعادتي الغامرة. إن فرصة مشاركة هذه التجربة مع جمهوري الحبيب في حديقة الاتحاد هي أمر في غاية الروعة، وأنا على يقين بأننا سنحظى بذكريات خالدة معاً. إن حب ودعم جمهوري حول العالم يعني لي الكثير، وأنا مستعد لتقديم ليلة استثنائية في أبوظبي!"