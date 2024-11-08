نفاد تذاكر حفل "ديلجيت دوسانج" بأبوظبي مع الإقبال الكبير

وقد نفدت تذاكر حفل "ديلجيت دوسانج" في أبوظبي بالكامل بعد فترة وجيزة من طرحها للبيع، مما يؤكد الشعبية الهائلة التي يحظى بها هذا الفنان. وقد توافد المعجبون من دبي ودول الخليج المجاورة، بل وحتى من الهند، لحضور هذا الحفل الاستثنائي. وأدى هذا الإقبال الكبير إلى ارتفاع نسبة إشغال الفنادق في المدينة إلى 100%، كما شهدت حجوزات الطيران ارتفاعاً ملحوظاً. ولا شك أن هذا التدفق من الزوار يُمثل دفعة اقتصادية قوية لأبوظبي، حيث يُعزز السياحة ويدعم الشركات المحلية.