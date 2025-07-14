نظام"كارينا كابور" الغذائي ثابت منذ عام 2007

لعقدين تقريبًا، لم تكن كارينا كابور خان مجرد أيقونة بوليوود، بل كانت مصدر إلهامٍ في مجال الصحة والعافية. منذ أن أذهلت الجمهور بتحولها إلى رشيقة في فيلم " تاشان " (2008)، انبهر المعجبون بأسباب لياقتها البدنية. والآن، كشفت أخصائية التغذية التي تتابعها منذ فترة طويلة، روجوتا ديويكار، أن نظامها الغذائي ظل ثابتًا إلى حد كبير على مدار الثمانية عشر عامًا الماضية.
روجوتا، التي بدأت العمل مع كارينا خلال فترة تاشان ، تُنسب الفضل للممثلة في كونها نقطة انطلاقها. قالت ديويكار في مقابلة مع ذا لالانتوب : "بفضلها، تمكنت من كتابة كتابي الأول"، في إشارة إلى كتابها الأكثر مبيعًا عام ٢٠٠٩ "لا تفقد عقلك، افقد وزنك" . ومنذ ذلك الحين، أصبحت هذه الفلسفة أسلوب حياة - متجذرًا في البساطة والتقاليد والاتساق.
وفقًا لديويكار، فإن وجبات كارينا منزلية وتعتمد على المطبخ الهندي:
بداية الصباح: تناول بعض الفواكه المجففة - اللوز، أو الزبيب، أو التين - فور الاستيقاظ.
الإفطار: طبق من البراتا أو البوها.
الغداء: الدال والأرز (عادة في المجموعة)، أو روتي سابزي إذا كانت في المنزل.
وجبة خفيفة في المساء: المأكولات المفضلة الموسمية مثل المانجو أو ميلك شيك المانجو، وفي بعض الأحيان يتم تناولها مع خبز محمص بالجبن.
العشاء: خيشدي مع ملعقة سمن، أو في بعض الأحيان بولاو خفيف.
ادعت كارينا أن الأكثر سمعت عن نفسها أنها تأكل الكينوا والهواء للحفاظ على قوامها
تزعم كارينا أن أكثر شائعة سمعتها عن نفسها سخافة هي أنها تتناول الكينوا والهواء للحفاظ على قوامها. لكن هذا ليس صحيحًا، فهي تعشق الباراتا، كما تقول في حوار مع فيكي كوشال لصحيفة هوليوود ريبورتر الهندية: " حتى عندما كنت أتدرب لفيلم تاشان ، لم أتوقف عن تناولها".
وما يميز كارينا ليس فقط ما تأكله، بل أسلوب حياتها أيضًا. قالت في مقابلة مع ذا نود : "العشاء بحلول السادسة مساءً، وإطفاء الأنوار بحلول التاسعة والنصف مساءً، وممارسة الرياضة صباحًا قبل أن يستيقظ العالم". يدرك أصدقاؤها جيدًا أنه لا ينبغي لهم توقع حضورها حفلات ليلية متأخرة؛ بل تنهي أمسياتها بحلقة هادئة من مسلسل شيتس كريك بصوت منخفض.
على الرغم من صورتها الحالية كفتاةٍ مُلفتة تُروج للعافية، لم تتردد كارينا يومًا في الحديث بصراحة عن معاناتها. كانت ضيفةً مميزةً في حفل إطلاق كتاب ديويكار الجديد "ميتاهارا: حكمة الطعام من مطبخي الهندي" في وقتٍ سابق من هذا العام. هناك، استذكرت كارينا أنها كانت "طفلةً ممتلئة" تُجيد التهام كيسٍ من رقائق البطاطس بسهولة. بعد ولادة ابنها الثاني جيه عام ٢٠٢١، اكتسبت ٤٥ كيلوغرامًا، وهي مرحلةٌ تقول إنها علّمتها "أن تكبر وتشعر بالراحة في بشرتها مجددًا".