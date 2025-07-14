نظام"كارينا كابور" الغذائي ثابت منذ عام 2007

على الرغم من صورتها الحالية كفتاةٍ مُلفتة تُروج للعافية، لم تتردد كارينا يومًا في الحديث بصراحة عن معاناتها. كانت ضيفةً مميزةً في حفل إطلاق كتاب ديويكار الجديد "ميتاهارا: حكمة الطعام من مطبخي الهندي" في وقتٍ سابق من هذا العام. هناك، استذكرت كارينا أنها كانت "طفلةً ممتلئة" تُجيد التهام كيسٍ من رقائق البطاطس بسهولة. بعد ولادة ابنها الثاني جيه عام ٢٠٢١، اكتسبت ٤٥ كيلوغرامًا، وهي مرحلةٌ تقول إنها علّمتها "أن تكبر وتشعر بالراحة في بشرتها مجددًا".