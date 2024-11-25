نصائح "نينا جوبتا" لابنتها: قوة المرأة في مواجهة الصعوبات

قدمت الممثلة "نينا جوبتا"، التي أصبحت الآن جدة فخورة، نصائح قيمة لابنتها ماسابا جوبتا حول الأمومة وقوة المرأة وسلطتها. وشاركت ماسابا، عبر حسابها على إنستغرام، مقطع فيديو يمكن رؤيتها وهي تتذكر تجربتها كأم.
وفي المقطع، يمكن سماع ماسابا تسأل: "أمي، ما هذا السطر الذي تقولينه لي في كل مرة أبكي فيها بلا سبب؟" ردت عليه نينا قائلة: "عندما ولدتِ، كنت وحدي، وكان رأسي يؤلمني بشدة. كنت أعاني من ألم شديد، وكان عليّ إطعامك. لذلك كنت أرضعك ودموعي تنهمر من عيني بسبب الألم. هناك شاعر هندي شهير، لا أتذكر اسمه الآن. أتذكر أحد أبياته التي أخبرتك بها: یہی تمہاری کہانی ہے، دل میں درد اور آنکھوں میں آنسو۔'"
وفي شرحها للرسالة، قالت: "باختصار، تعني هذه الرسالة قوة المرأة، بغض النظر عن الصعوبات التي تمر بها، فهي قادرة على رعاية الآخرين، ويمكنها أن تفعل أي شيء".
التعليق الموجود على الفيديو، "قوة نساء النينجا"
في 12 أكتوبر، أعلنت ماسابا جوبتا وساتياديب ميسرا عن ولادة طفلتهما من خلال منشور مشترك على موقع إنستغرام. شاركت ماسابا صورة أحادية اللون رائعة لقدمي طفلتها الصغيرة.
كما نشروا صورة لزهرة لوتس بيضاء وقمر على خلفية زرقاء مع إعلانهم المكتوب عليها: "ولدت طفلتنا الصغيرة المميزة في يوم مميز للغاية. 11.10.2024. ماسابا وساتياديب".