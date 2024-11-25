نصائح "نينا جوبتا" لابنتها: قوة المرأة في مواجهة الصعوبات

وفي المقطع، يمكن سماع ماسابا تسأل: "أمي، ما هذا السطر الذي تقولينه لي في كل مرة أبكي فيها بلا سبب؟" ردت عليه نينا قائلة: "عندما ولدتِ، كنت وحدي، وكان رأسي يؤلمني بشدة. كنت أعاني من ألم شديد، وكان عليّ إطعامك. لذلك كنت أرضعك ودموعي تنهمر من عيني بسبب الألم. هناك شاعر هندي شهير، لا أتذكر اسمه الآن. أتذكر أحد أبياته التي أخبرتك بها: یہی تمہاری کہانی ہے، دل میں درد اور آنکھوں میں آنسو۔'"