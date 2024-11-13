نجوم بوليوود يضيئون دبي في حفل موسيقي مجاني

من المقرر أن تبدأ الفعالية، التي تنظمها "الإمارات تحب الهند" (Emirates loves India)، في تمام الساعة 11 صباحاً وستستمر حتى الساعة 11 مساءً. وسيشعل الممثل الكوميدي "سونديب أناند" الأجواء بجرعة كبيرة من الضحك والفكاهة، بينما ستقدم الفرق عروضاً راقصة تجسد ثقافة وتراث الهند العريق، وتلامس روحكم بأصالة الموسيقى الكلاسيكية الهندوستانية.