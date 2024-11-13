نجوم بوليوود يضيئون دبي في حفل موسيقي مجاني
عشاق الموسيقى الهندية، استعدوا لمهرجان موسيقي هندي استثنائي في حديقة زعبيل يوم 16 نوفمبر، حيث ستتألق كوكبة من ألمع نجوم بوليوود على المسرح، يتصدرهم النجم "بادشاه" و"جونيتا غاندي" وفرقة الروك الهندية "أفيال"، وذلك مجاناً تماماً!
من المقرر أن تبدأ الفعالية، التي تنظمها "الإمارات تحب الهند" (Emirates loves India)، في تمام الساعة 11 صباحاً وستستمر حتى الساعة 11 مساءً. وسيشعل الممثل الكوميدي "سونديب أناند" الأجواء بجرعة كبيرة من الضحك والفكاهة، بينما ستقدم الفرق عروضاً راقصة تجسد ثقافة وتراث الهند العريق، وتلامس روحكم بأصالة الموسيقى الكلاسيكية الهندوستانية.
ولإثراء هذه التجربة الفريدة، سيضم المهرجان أكثر من 40 كشكاً للطعام، تقدم أشهى المأكولات الهندية الأصيلة، إلى جانب 8 أكشاك تعرض الحرف اليدوية والتقاليد الإقليمية المتنوعة.
كما سيقام خلال الفعالية عرض ثقافي ملون يسلط الضوء على تنوع الثقافات الإقليمية المختلفة داخل الهند.
ولحضور الفعالية، ما عليكم سوى التسجيل عبر واتساب بإرسال رسالة تحتوي على كلمة "تسجيل" على الرقم +9714702772.