نجوم الموسيقى العالمية يتألقون في الإمارات بحفلات مذهلة
استعدوا للاستمتاع بتجربة موسيقية لا تُنسى حيث من المقرر أن يؤدي بعض من أكبر الأسماء في مجال الترفيه على مستوى العالم عروضاً في الإمارات العربية المتحدة في عامي 2024 و 2025. من أساطير الراب مثل "إيمينيم" و "بلايبوي كارتي" إلى نجوم البوب "كولد بلاي" و "مارون 5"، ستستضيف الإمارات العربية المتحدة سلسلة من الحفلات الموسيقية المذهلة التي تضم فنانين حائزين على جوائز من مختلف الأنواع. سواء كنت من محبي موسيقى الراب المفعمة بالحيوية أو موسيقى الآر أند بي المؤثرة أو موسيقى البوب العاطفية، فإن هذه العروض تقدم شيئاً لمختلف محبي الموسيقى. إليك قائمة ببعض العروض القادمة:
"بلاي بوي كارتي"، "21 سافاج" وآخرون
مهرجان "وايرليس ميدل ايست" الذي سيقام في 23 نوفمبر في حديقة الاتحاد، جزيرة ياس في أبوظبي، يستعد لإبهار الحضور بمجموعة من النجوم، يتقدمهم نجم الراب "بلايبوي كارتي" ومجموعته "ابويوم". يشتهر كارتي بألبوماته التي تتحدى الأنواع الموسيقية "Die Lit" و "Whole Lotta Red" ، وسيقدم عرضاً موسيقياً عالي الطاقة بمؤثرات بصرية لمدة 120 دقيقة إلى جانب أعضاء "ابويوم" "كين كارسون"، و "دستروي لونلي"، و "هوميكسايد جانج"، مما يمثل أداءً حصرياً للمجموعة على مستوى العالم. وينضم إليهم نجوم عالميون مثل "21 سافاج" و"ييت" و "كاران أوجلا" و "فل ميلي" و "أفروتو"، مما يوفر مزيجاً ديناميكياً من الموسيقى الحضرية والمواهب الناشئة. مع أجوائه المميزة عالية الطاقة والعروض المبتكرة، يعد مهرجان "وايرليس" لهذا العام باحتفال لا يُنسى بالموسيقى والثقافة الشعبية. تبدأ أسعار التذاكر من 345 درهماً إماراتياً.
"ستورميزي"
"ستورميزي" مغني الراب البريطاني الحائز على جوائز سيشارك في فعاليات "Emirates Dubai 7s" يوم الأحد 1 ديسمبر في ملعب "ذا سيفنز ستاديوم". وسيقدم "ستورميزي" عروضاً مذهلة بأغاني مثل "Big for Your Boots" و "Shut Up" و "Vossi Bop" . وتبلغ أسعار التذاكر 425 درهماً في اليوم (325 درهماً لأصحاب الهمم) يومي السبت والأحد، بينما الدخول العام مجاني يوم الجمعة. التذاكر متاحة على موقع الحدث على الإنترنت.
"مارون 5"
ستشارك فرقة البوب الأمريكية "مارون 5"، بقيادة "آدم ليفين"، في حفل ما بعد سباق جائزة أبوظبي الكبرى الذي سيقام في السادس من ديسمبر في حديقة الاتحاد بجزيرة ياس. وتشتهر الفرقة بأغانيها الناجحة مثل "Moves like Jagger" و "Payphone" و "Maps" ، وقد حصلت على 50 ترشيحاً لجوائز جرامي وبيلبورد الموسيقية. يتاح الدخول إلى الحفل حصرياً لحاملي تذاكر سباق جائزة أبوظبي الكبرى.
"إمينيم"
سيشارك "إيمينيم"، الحائز على جائزة جرامي 15 مرة، في حفلات ما بعد سباق ياسلام في 7 ديسمبر خلال عطلة نهاية الأسبوع لجائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1. وقد سبق لمغني الراب، المعروف بأغانيه الناجحة مثل "Lose Yourself" و "The Real Slim Shady" و "Rap God" ، أن قدم عروضاً في أبوظبي في عامي 2012 و2019. وقد صدر أحدث ألبوم لـ "إمينيم"، "The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)" ، في يوليو 2024. يتاح الدخول إلى الحفل حصرياً لحاملي تذاكر جائزة أبوظبي الكبرى.
"ايكون"
سيقدم نجم الموسيقى العالمي "ايكون" عرضاً في ليلة الآر أند بي التابعة لرابطة محترفي التنس العالمية في أبوظبي في 21 ديسمبر. سيقدم الفنان المرشح لجائزة جرامي خمس مرات أغاني مثل "Right Now (Na Na Na)" و "Lonely" و "Don't Matter" . يمكن للمعجبين توقع ليلة مفعمة بالحيوية والأصوات المثيرة والطاقة العالية من خلال الأغاني التي تصدرت القوائم الغنائية.
"كولدبلاي"
ستعود فرقة "كولد بلاي" إلى أبوظبي في إطار جولتها العالمية مع محطات حصرية في دول مجلس التعاون الخليجي في 9 و 11 و 12 و 14 يناير في مدينة زايد الرياضية. وبعد تقديم عروض في أماكن عالمية رئيسية، بما في ذلك حشد يزيد عن 100 ألف شخص في جلاستونبري، ستبهر الفرقة البريطانية الشهيرة عشاقها في الإمارات العربية المتحدة. وقد لعبت هذه الجولة، التي تعد أكبر جولة روك على الإطلاق، أمام أكثر من تسعة ملايين مشجع في أكثر من 30 دولة، وتجاوزت مبيعات التذاكر 945 مليون دولار.
"CAS" - "سيغاريتز أفتر سكس"
ستقدم فرقة "CAS"، التي تعزف موسيقى البوب، عرضاً حياً في كوكا كولا أرينا في دبي في 31 يناير 2025. وبقيادة "جريج جونزاليس"، ستأسر الفرقة المعجبين بأداء أسلوب البوب البطيء الحزين وكلماتها التي تحرك المشاعر. توقع سماع أكبر أغانيهم مثل "You're All I Want" و "Falling In Love" و "Nothing's Gonna Hurt You" . تشتهر فرقة "CAS" بقاعدة معجبين من المشاهير، بما في ذلك "تايلور سويفت" و "لانا ديل راي"، ويعد أداءها بتجربة رومانسية. تتراوح أسعار التذاكر من 195 درهماً للفئة البرونزية إلى 495 درهماً للفئة الذهبية.