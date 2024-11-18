نجوم الموسيقى العالمية يتألقون في الإمارات بحفلات مذهلة

ستعود فرقة "كولد بلاي" إلى أبوظبي في إطار جولتها العالمية مع محطات حصرية في دول مجلس التعاون الخليجي في 9 و 11 و 12 و 14 يناير في مدينة زايد الرياضية. وبعد تقديم عروض في أماكن عالمية رئيسية، بما في ذلك حشد يزيد عن 100 ألف شخص في جلاستونبري، ستبهر الفرقة البريطانية الشهيرة عشاقها في الإمارات العربية المتحدة. وقد لعبت هذه الجولة، التي تعد أكبر جولة روك على الإطلاق، أمام أكثر من تسعة ملايين مشجع في أكثر من 30 دولة، وتجاوزت مبيعات التذاكر 945 مليون دولار.