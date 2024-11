نجوم الموسيقى العالمية يتألقون في الإمارات بحفلات مذهلة

سيشارك "إيمينيم"، الحائز على جائزة جرامي 15 مرة، في حفلات ما بعد سباق ياسلام في 7 ديسمبر خلال عطلة نهاية الأسبوع لجائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1. وقد سبق لمغني الراب، المعروف بأغانيه الناجحة مثل "Lose Yourself" و "The Real Slim Shady" و "Rap God" ، أن قدم عروضاً في أبوظبي في عامي 2012 و2019. وقد صدر أحدث ألبوم لـ "إمينيم"، "The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)" ، في يوليو 2024. يتاح الدخول إلى الحفل حصرياً لحاملي تذاكر جائزة أبوظبي الكبرى.