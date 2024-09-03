نجوم"بوليوود"يتألقون في أبوظبي: "كريتي سانون" تصدح في الحفل
ستزور الممثلة الهندية "كريتي سانون"، التي تشمل أعمالها السينمائية" باشان باندي" Bachchhan Paandey ، الإمارات العربية المتحدة لحضور حفل توزيع جوائز الأكاديمية الهندية الدولية للفيلم (IIFA).
وسيقام الحفل المسائي الكبير الذي يحتفل بكل ما هو بوليوود في جزيرة ياس بأبوظبي في 28 سبتمبر.
ومن بين النجوم الذين ستشاهدهم في"الاتحاد إيرينا" Etihad Arena ، "شاه روخ خان"، و"كاران جوهر"، و"فيكي كوشال"، الذي سيلعب دور المضيف.
ومن بين النجوم الذين سيحصلون على تقدير خاص "ريكا"، الممثلة المعروفة بأفلام مثل Umrao Jaan و Khoon Bhari Maang.
"يحتل حفل جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي مكانة خاصة في قلبي، فهو لا يمثل احتفالاً بالسينما الهندية فحسب، بل يمثل اندماجاً نابضاً بالفن والثقافة والحب على المسرح العالمي."
وقالت: "أشعر وكأنني في بيتي. إنه معرض جميل يجسد سحر السينما الهندية حقاً، وقد حظيت بشرف تجربة هذا السحر بشكل مباشر على مر السنين".
في هذه الأثناء، من المقرر أن تؤدي سانون عرضاً غنائياً. بين الحين والآخر، يمكنك مشاهدتها في مسلسل Crew على Netflix.
سيقدم أكبر مهرجان للسينما الهندية، والذي يتم تنظيمه بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي وشركة ميرال، صانع التجارب الرائد في أبوظبي، عروضاً مذهلة وقوية لإسعاد الجماهير.