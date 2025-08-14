نجم بوليوود "أشوتوش رانا" يحيي "أوبرا دبي": "رافان" قادم في ملحمة "هومار رام"

قبل وقت طويل من أن تبدأ منصات البث باختبار أعصابنا بطرق لا تُصدق، كان أشوتوش رانا يُخيّم على خيال الأمة بأدواره الأكثر إثارةً للرعب في بوليوود - بدايةً بدور غوكول بانديت المُرعب في فيلم دوشمان (1998)، ثم دور لاجا شانكار باندي المُختلّ عقليًا في فيلم سانغارش (1999). وقد رسّخت هذه الأدوار، مع مرور الوقت، مكانة الممثل كأكثر شرير لا يُنسى في السينما الهندية - ممثل قادر على تحويل الظلام إلى فن.
الآن، وبعد مرور أكثر من عقدين من الزمن، يعود رانا إلى عالم الملحمة، ولكن هذه المرة تحت الأضواء اللاذعة للمسرح الحي. خلال الفترة من 14 إلى 17 أغسطس، سيُحيي رانا حفلًا موسيقيًا على مسرح أوبرا دبي في هوماري رام ، حيث سيعزف
رافان في إنتاجٍ أكمل أكثر من 200 عرض في الهند. في دورٍ يتطلب الضراوة والدقة - وهي صفاتٌ ميّزت مسيرته الفنية - يتوق الممثل إلى إبراز جانبٍ جديدٍ كليًا لهذه الشخصية المعقدة، التي غالبًا ما تُوصف بأنها الخصم اللدود .
في حوار مع صحيفة سيتي تايمز ، تحدثت رنا عن سبب اختيار دبي
كان اختياره الواضح للظهور الدولي الأول للمسرحية، وتفسيره الشخصي العميق لرافان، والبحث الذي شكل أداءه، ولماذا، بعد سنوات في السينما، لا يزال المسرح يتمتع بنوع من السحر الذي لا يمكن لعمل الشاشة أن يضاهيه.
مقتطفات محررة من مقابلة، مع أجزاء مترجمة من اللغة الهندية.
ستُقدّمون عرض "هوماري رام" في دبي لأول مرة. بعد أكثر من 200 عرض في الهند، ما الذي دفعكم لاختيار هذا الوقت والمكان المناسبين لإطلاق هذا الإنتاج عالميًا، ولماذا تبدأون بدبي؟
أشوتوش رانا: بعد ٢٠٠ عرض في الهند واستقبال الجمهور الحار، شعرنا أن الوقت قد حان لتوسيع نطاق "هوماري رام" خارج حدودنا. كان السؤال: من أين نبدأ؟ العالم شاسع: أمريكا، إنجلترا، أوروبا، أستراليا. شعرتُ أن دبي هي الخيار الأمثل.
لأنها أشبه بنسخة مصغرة من العالم. يعيش فيها أناس من كل بقاع الأرض. قد تكون صغيرة جغرافيًا، لكنها شاسعة من حيث التنوع.
كان تفكيرنا بسيطًا: إذا لاقت المسرحية استحسانًا في دبي، فسنشعر بالثقة لعرضها عالميًا. وإن لم تلقَ استحسانًا، فسنُحسّنها ونُحاول تقديمها هناك أولًا. لدبي جمهورٌ كبيرٌ مُحبٌّ للفن، مُتعطِّشٌ لمثل هذه التجارب. "هماري رام" مُستوحاة من ملحمة رامايانا للشاعر فالميكي، وهي ملحمةٌ خالدةٌ تُلهمُ الإنسان، وتُحسّنُ مستوى معيشته، وتُغيِّرُ طريقة تفكيره.
في فيلم "هماري رام" ، تُجسّد شخصية رافان، الشخصية التي تُذكر كخصمٍ كبير في ملحمة رامايانا . ما تفسيرك له، وما الذي جذبك لهذا الدور؟
أشوتوش رانا: اعتقادي الشخصي هو أنه يجب عليك أن تُصادق حتى ألد أعدائك. يجب أن يكون عدوك أعظم وأفضل منك، لأنه بينما يُعليك الأصدقاء، يُمكن للأعداء أن يُحسنوا معاملتك.
يرتقي بك أكثر. غالبًا ما يحكم عليك العالم من خلال أصدقائك، لكن حجم عدوك يكشف أيضًا عن مكانتك.
وليس بالضرورة أن يكون "العدو" شخصًا. قد يكون تحديًا، أو موقفًا، أو مهمة، أو طموحاتك، أو هدف حياتك. لكن يجب أن يكون أكبر من قدراتك الحالية. هكذا تنمو. بالنسبة لرام، كان رافان قويًا. بالنسبة لرافان، كان رام قويًا. كلاهما ارتقى بالآخر. سواء في الصداقة أو العداوة، يجب أن تكون هناك دائمًا رقة. غالبًا ما نفشل في الحفاظ على رقة حتى مع الأصدقاء، لذا فإن الرقة مع العدو مهمة شاقة.
قبل أن أؤدي دور رافان، كنت قد كتبت روايتي "رام راجيا" عام ٢٠٢٠، والتي نالت جوائز وحظيت بتقدير كبير. لذلك، جهزتُ نفسي ذهنيًا، وفكرتُ بعمق في نظرتي لرافان ومكانته في قصة رام. لأنه لولا رافان، لما وُجد رام الذي نعرفه اليوم. لقد أصبح رام استثنائيًا بتغلبه على تحديات استثنائية، ولهذا السبب، على الرغم من كونه إنسانًا، يُذكر اليوم باسم نارايان (الإنسان الأبدي).
لقد جسّدتِ شخصية رافان مراتٍ لا تُحصى على المسرح والشاشة. كيف تعاملتِ مع الدور لتكسري القوالب النمطية المعتادة؟
أشوتوش رانا: أرى رافان بشكل مختلف تمامًا. أؤمن أنه عندما تلتقي بشخصية رفيعة، لا تشعر بالضآلة. إذا كان رام رفيعًا، فلا بد أن يتحلى كل من يرتبط به - صديقًا كان أم عدوًا - بالرقي والامتنان والشجاعة. في "هوماري رام" ، لن تجد رافان النمطي الذي يتوقعه الناس. تتشكل الصور النمطية عندما نكرر نفس الصورة مرارًا وتكرارًا. ولكن إذا استمرت قصة ما لقرون، فلا بد أن تكون لها أبعاد أعمق. يدفعك الإبداع إلى النظر إلى ما وراء الواضح وكشف تلك الجوانب الخفية.
سُردت ملحمة رامايانا بطرقٍ عديدة. ما نوع البحث والتحضير الذي بذلته لأداء دور رافان في هذا الإنتاج؟
أشوتوش رانا: بالطبع. هناك ما لا يقل عن 300 نسخة من رامايانا . كتب فالميكي النسخة الأولى، ثم هناك رامشاريتماناس ، والرامايانا الروحية، وكامبانا رامايانا ، وغيرها الكثير. كل منها يُضفي منظورًا جديدًا.
انغمستُ في النصّ والتأويلات، ولكنني أضفتُ إليه أيضًا طريقتي الخاصة في رؤيته. أقولُ دائمًا: عندما تلمسُ سلكًا كهربائيًا حيًا، تشعرُ بالتيار. إن لم تشعر، فهو ليس حيًا حقًا. وبالمثل، عندما تلامس شخصًا أو قصةً أو فكرةً عظيمةً، يجب أن تشعرَ بطاقتها تصعدُ بك. إن لم تشعر، فأنتَ لم تتواصل معها حقًا.
بالنسبة لي، الأمر يتعلق بالطاقة والهالة. عندما تتوافق طاقتك مع شيء ما، فإنه يرتقي بك. لهذا السبب أعتقد أن قصة مثل رامايانا لا يمكن اختزالها في قوالب نمطية. ثباتها كقصة خالدة بعد كل هذه السنين يعني أن هناك دائمًا ما هو أكثر لاكتشافه.
بعد سنوات من العمل المشهود له في السينما، لماذا اخترت العودة إلى المسرح الحي الآن؟
أشوتوش رانا: هذه مسرحية ضخمة، تضم أكثر من 127 شخصًا من الممثلين وطاقم العمل. وقد اتخذ مسرح فيليسيتي خطوة جريئة وواسعة في إنتاجها. كممثل، أردتُ أن تكون عودتي إلى المسرح مع شخصية رافان في إنتاج بهذا الحجم والرؤية. يمنحك المسرح الحيّ ما نادرًا ما تقدمه الأفلام: القدرة على التواصل والتفاعل مع الجمهور في آنٍ واحد. في الحياة، ستلتقي بأشخاص يمكنك التواصل معهم دون التواصل معهم، وأشخاص يمكنك التواصل معهم دون التواصل معهم. كلاهما نادر. على المسرح، يحدث هذان الأمران، وهو أمرٌ ساحر. هذا الشعور بالرضا فريدٌ في الأداء الحيّ.
نشهد الآن ازديادًا في عدد الإنتاجات المسرحية الهندية التي تُعرض عالميًا، وهو أمرٌ ربما كان ينبغي أن يحدث منذ سنوات. هل تعتقد أن منصاتٍ مثل NMACC قد ساهمت في فتح الباب أمام الإنتاجات الهندية الضخمة للوصول إلى جماهير عالمية؟
أشوتوش رانا: هناك أسباب عديدة، صحيح أن منصات مثل NMACC قد أحدثت زخمًا، لكن في حالتنا، لا نحظى براعي أو منظم كبير يدعمنا. إبداعنا هو راعينا، وقوة موضوعنا هي تصديقنا. أثبت هوماري رام أن المسرح يمكن أن يكون صناعة قائمة بذاتها. في الغرب، هذا النطاق المسرحي شائع، لكنه نادر في الهند. بدأ هذا يتغير الآن.
إنتاج شيء بهذا الحجم مخاطرةٌ دائمة. يتطلب رؤيةً ومالًا وجهدًا وأشخاصًا. لكن عندما تكون الرؤية قويةً بما يكفي، يكون الأمر يستحق العناء. بالنسبة لي، كانت هذه القصة هي الخيار الأمثل لخوض هذه التجربة.
يتطلب المسرح نوعًا من التزام الجمهور يصعب تنميته في عصر الترفيه السريع والبسيط اليوم. هل ترى أن هوماري رام جزء من إعادة إحياء هذه الثقافة؟
أشوتوش رانا: بالتأكيد. المسرح أشبه بمدرسة فنية، يحتاج إلى وقتك، واهتمامك، وحضورك الكامل. اليوم، مع تقلص نطاق التركيز، قد يصعب الحصول على ذلك. لكن هوماري رام أثبت أن المسرح الهادف واسع النطاق لا يزال له مكان، حتى في عصر الترفيه الفوري. عندما ينجح شيء كهذا، فإنه يمنح المسرح التقدير الذي عادةً ما تحظى به الأفلام. وهذا ليس مهمًا فحسب، بل ضروري لنمو الفن.
وأخيرًا، ما هي توقعاتك من جمهور دبي، وكيف تأمل أن تتواصل معهم خلال عروضك المقبلة؟
أشوتوش رانا: أنا متحمس للغاية. أوبرا دبي منشأة عالمية المستوى، والجمهور ينتظر فنًا يلامس القلب والروح. أعلم أن هناك عشاقًا شغوفين بالفن في دبي يتوقون لأعمال كهذه. هوماري رام غذاء للروح. أنا متأكد من أننا سنقضي وقتًا رائعًا، وأتطلع إلى الطاقة والتواصل والاستقبال الذي سنحظى به خلال هذه العروض.