نجم بوليوود "أشوتوش رانا" يحيي "أوبرا دبي": "رافان" قادم في ملحمة "هومار رام"

وليس بالضرورة أن يكون "العدو" شخصًا. قد يكون تحديًا، أو موقفًا، أو مهمة، أو طموحاتك، أو هدف حياتك. لكن يجب أن يكون أكبر من قدراتك الحالية. هكذا تنمو. بالنسبة لرام، كان رافان قويًا. بالنسبة لرافان، كان رام قويًا. كلاهما ارتقى بالآخر. سواء في الصداقة أو العداوة، يجب أن تكون هناك دائمًا رقة. غالبًا ما نفشل في الحفاظ على رقة حتى مع الأصدقاء، لذا فإن الرقة مع العدو مهمة شاقة.