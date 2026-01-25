نجم الكي بوب تشا أون وو في مواجهة اتهامات بـ 20 مليار وون

اتهم نجم الكي-بوب "تشا اون-وو" بالتهرب من دفع ضرائب دخل تتجاوز قيمتها 20 مليار وون (أكثر من 50 مليون درهم إماراتي أو 14 مليون دولار)، وذلك في أكبر فضيحة تهرب ضريبي تضرب صناعة الترفيه الكورية على الإطلاق.
وفي أعقاب الادعاءات التي انتشرت في الصحافة يوم الخميس، قامت العلامات التجارية التي تعاونت مع "تشا" بحذف منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تضم المغني والممثل بهدوء.
إليك ما نعرفه حتى الآن عن القضية.
تقول هيئة الضرائب الوطنية في كوريا الجنوبية إن "تشا" تهرب من دفع ضريبة دخله الكاملة من خلال تقسيم دخله بين ثلاثة كيانات مختلفة: شركته (Fantagio)، ونفسه، وشركة تملكها والدته.
وهو متهم بتأسيس شركة والدته كوسيلة لخفض دخله الخاص والتهرب من الضرائب — وهو ما يُعرف أساساً بتأسيس "شركة وهمية" (Paper Company). هذا النوع من الشركات لا يقدم أي خدمات فعلية، بل يُستخدم ببساطة لتطبيق معدل ضريبة شركات أقل بدلاً من ضريبة الدخل الأعلى.
ووفقاً لتقارير إعلامية كورية، فإن الشركة مسجلة في نفس عنوان مطعم "أنقليس" (eel) يديره والدا "تشا".
ردت الشركة المسؤولة عن "تشا" على هذه الادعاءات قائلة إنه لم يتم التأكد رسمياً بعد مما إذا كانت الشركة المسجلة باسم والدة النجم خاضعة للضريبة أم لا، وهي نقطة محورية ستحدد ما إذا كان هناك فعل غير قانوني قد حدث بالفعل.
وقالت الشركة: "نعتزم توضيح الأمر بنشاط وفقاً للإجراءات القانونية".
وأضافت: "من أجل إنهاء هذه العملية في أسرع وقت ممكن، سيتعاون الفنان وممثله الضريبي بجدية. ونؤكد لكم أن تشا اون-وو سيستمر، كمواطن في (كوريا الجنوبية)، في الوفاء بأمانة بتقديم الإقرارات الضريبية والتزاماته القانونية".
كانت فضيحة بهذا الحجم كافية على ما يبدو لجعل الشركات تتردد وتتراجع. يُعد "تشا" واحداً من أشهر المشاهير في كوريا، وهو معروف ليس فقط بمظهره الوسيم (الذي غالباً ما صرح مشاهير آخرون أنهم يطمحون إليه) ولكن أيضاً بصورته "النظيفة" وسلوكه اللطيف. إن اتهاماً بالتهرب الضريبي يلقي بظلاله على هذه العلامة التجارية الشخصية ويمنح المعلنين سبباً للقلق.
وقد قام "بنك شينهان" وعلامة العناية بالبشرة "أبيب"، إما بإزالة مقاطع الفيديو والمنشورات التي تظهر المغني والممثل، أو جعلها خاصة (غير متاحة للعامة) بعد ظهور الادعاءات.
وتشمل العلامات التجارية الأخرى التي تعمل مع "تشا" كلاً من "كالفن كلاين"، و"سان لوران"، و"إل جي" وغيرها.
ينقسم المعجبون بين الدفاع عن نجمهم المفضل وبين انتظار القانون لتحقيق العدالة.
وقد انتقد الكثيرون عبر الإنترنت شركة "أبيب"، قائلين إنه لا ينبغي للعلامة التجارية أن تنأى بنفسها عن "تشا" قبل صدور حكم نهائي. كما يرون أنه ما كان ينبغي الكشف عن هذه الادعاءات للعلن قبل تأكيدها.
يؤدي "تشا" حالياً خدمته العسكرية الإلزامية، التي بدأت في 28 يوليو 2025 ومن المقرر أن تنتهي في يناير 2027.