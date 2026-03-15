نجم الكريكيت العالمي "بريت لي": عائلتي تزدهر في دبي رغم سحب الحرب

قدم أسطورة الكريكيت الأسترالي بريت لي، الذي انتقل مؤخرًا إلى دبي مع عائلته، رسالة تضامن مع الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع على وسائل التواصل الاجتماعي.
كتب في قصصه على إنستغرام: "كانت الأسابيع القليلة الماضية مواجهة". "قلبي مع كل المتضررين في جميع أنحاء الشرق الأوسط من هذا - الخسارة التي تعانيها العديد من العائلات لا يمكن تصورها."
كما أعرب عن امتنانه العميق لدولة الإمارات العربية المتحدة.
كتب لاعب الكريكيت الأسترالي السابق، المعروف بكراته السريعة التي أربكت الضاربين في جميع أشكال اللعبة خلال مسيرته اللامعة: "ما أعرفه هو مدى امتناني لدولة الإمارات العربية المتحدة، المكان الذي أسميه وطني - الناس، القيادة، الإحساس بالمجتمع". "إنه شيء أحترمه بشدة. أرسل الحب لكل المتضررين."
اختتم لاعب الكريكيت ملاحظته بالقول إنه يدعو للسلام.
في أوائل الشهر الماضي، أعلن لاعب الكريكيت على إنستغرام، من خلال سلسلة من الصور ومقاطع الفيديو، أن عائلته قد انتقلت إلى دبي.
كتب الرامي الأسترالي السريع، الذي يمتلك أكثر من 700 ويكيت في جميع أشكال الكريكيت: "ما بدأ كرحلات قليلة للعمل نما ليصبح شيئًا أكبر بكثير... دبي هي الآن الوطن".
الصور التي نشرها آنذاك تضمنت لقطات من دبي بكل مجدها.
أضاف لي، الذي تألق في الفيلم الكوميدي الرومانسي الأسترالي لعام 2015 unIndian مع Tannishtha Chatterjee: "فرص جديدة، أناس رائعون، الكثير من الوقت العائلي ونمط حياة يصعب التغلب عليه. لقد أحببنا كل دقيقة منه بصراحة".
قال لي، الذي شكل هجومًا مخيفًا في البولينج إلى جانب Glenn McGrath و Jason Gillespie في العقد الأول من الألفية الجديدة: "الأطفال يزدهرون، المدارس رائعة، الرياضة في كل مكان، والناس الذين تقابلهم على طول الطريق هم من يصنعون الفرق حقًا".
