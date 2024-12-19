نجم الأكشن الهندي "فارون دهاوان" يلتقي جمهوره في دبي

وأعرب "دهاوان" عن سعادته بالمشاركة في "بيبي جون"، قائلاً: "أنا في غاية الحماس لهذا الفيلم، فهو رحلة عاطفية مُفعمة بالقوة. لقد كانت تجربة استثنائية أن أتقمّص هذه الشخصية". وأضاف: "يقدّم الإعلان التشويقي لمحة عن عمق القصة وأبعادها، وأنا متلهّف لردود فعل الجمهور عند مشاهدته على الشاشة الكبيرة". واختتم حديثه قائلاً: " لقد كان العمل في هذا الفيلم تجربة خاصة وفريدة، وأنا متشوّق لمشاركتها مع الجميع".