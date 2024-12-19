نجم الأكشن الهندي "فارون دهاوان" يلتقي جمهوره في دبي
إذا كنت من عشاق "فارون دهاوان"، فلا شك أن القرية العالمية هي وجهتك المثالية في عطلة نهاية هذا الأسبوع.
حيث يستعد نجم الأكشن الهندي لزيارة دبي للترويج لفيلمه المرتقب (بيبي جون) "Baby John"، الذي سيُعرض في 25 ديسمبر. وسيحرص النجم على لقاء جمهوره ومحبيه خلال زيارته.
وسيحلّ كل من "فارون دهاوان" وزميلته الممثلة "كيرثي سوريش" ضيفين على القرية العالمية يوم السبت، وسيُطلّان على الجمهور من على المسرح الرئيسي في تمام الساعة 8:30 مساءً. كما سيشارك في هذا الحدث المخرج "أتلي".
وفيلم "بيبي جون" هو النسخة الهندية المقتبسة من الفيلم التاميلي (ذير) "Their" الذي صدر عام 2016 للمخرج "أتلي"، وقد تولى إخراج النسخة الجديدة المخرج "كليز".
وتتمحور قصة الفيلم حول ضابط شرطة سابق، يُجسّد دوره "فارون دهاوان"، يعيش حياة هادئة مع ابنته، إلى أن يدفعه حادث مفاجئ للعودة إلى ماضيه المظلم، ليستعيد شخصيته القاسية التي طالما حاول دفنها.
وأعرب "دهاوان" عن سعادته بالمشاركة في "بيبي جون"، قائلاً: "أنا في غاية الحماس لهذا الفيلم، فهو رحلة عاطفية مُفعمة بالقوة. لقد كانت تجربة استثنائية أن أتقمّص هذه الشخصية". وأضاف: "يقدّم الإعلان التشويقي لمحة عن عمق القصة وأبعادها، وأنا متلهّف لردود فعل الجمهور عند مشاهدته على الشاشة الكبيرة". واختتم حديثه قائلاً: " لقد كان العمل في هذا الفيلم تجربة خاصة وفريدة، وأنا متشوّق لمشاركتها مع الجميع".