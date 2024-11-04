نجمة بوليوود تكشف عن معاناتها وتحدياتها مع الصرع

ومع مرور الوقت، وجدت فاطمة الدعم من زملائها، بل ومن مصوري الباباراتزي أيضاً! وقالت: " تُعدّ الأضواء الساطعة من مُحفزات الصرع المعروفة، رغم أنّها لا تُسبب دائماً نوبة صرع. لكنّني كنتُ خائفة لدرجة أنّني توقفت عن حضور المناسبات والعروض". لكن عندما كشفت عن حالتها لمصوري الباباراتزي، استجابوا بتفهّم ودعم كبيرين. وتابعت فاطمة: "لقد حرصوا على عدم استخدام الفلاش عند وجودي"، مشيرةً إلى أنّ بعض زملائها لم يدركوا حقيقة مرضها، بينما أظهر مصورو الباباراتزي تفهماً كبيراً لاحتياجاتها.