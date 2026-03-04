نجمة بوليوود"لارا دوتا": في دبي لا يهم من أين أتيت.. الجميع هنا يشعر بالحماية

كشفت ملكة جمال الكون السابقة ونجمة بوليوود لارا دوتا بوباثي أنها موجودة في دبي مع ابنتها بينما تشهد المنطقة الأوسع حالة من عدم اليقين.

وصفت لارا، المقيمة في دبي منذ ثلاث سنوات، والمتزوجة من ماهيش بوباثي، لاعب التنس السابق المصنف الأول عالمياً في الزوجي، تجاربها في الأيام القليلة الماضية في مقطع فيديو شاركته على إنستغرام.

“في الواقع، لا أحب نشر أشياء كهذه،” قالت. وأضافت أن الفيديو لم يكن يهدف إلى التعليق على الصراع، بل كان وسيلة لتفريغ بعض الطاقة العصبية بعد عدة أيام متوترة.

“لقد كنا هنا في دبي منذ بداية ما أُطلق عليه حرب إسرائيل وإيران،” قالت.

تذكرت بوباثي أنها كانت تصور في استوديو في دبي في 28 فبراير عندما سمعوا فجأة انفجارات عالية في الأعلى. “ركضنا خارج الاستوديو ورأينا صواريخ تُعترض في السماء،” قالت.

وصفت الأيام القليلة الماضية بأنها صعبة ومقلقة.

“لقد كان الأمر مرهقاً، لا أستطيع الكذب،” قالت. “هناك طائرات تحلق في الأعلى، والكثير من الأصوات العالية. نحن نعيش في فيلا في حي آمن جداً، لكن النوافذ تهتز، والأبواب تصدر صريراً، وقد يكون الأمر مزعجاً.”

كان زوجها مسافراً للعمل ولم يكن في دبي في ذلك الوقت. على الرغم من التوتر والضوضاء، أكدت بوباثي أنها لم تشعر بعدم الأمان أبداً.