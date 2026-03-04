نجمة بوليوود"لارا دوتا": في دبي لا يهم من أين أتيت.. الجميع هنا يشعر بالحماية

كشفت ملكة جمال الكون السابقة ونجمة بوليوود لارا دوتا بوباثي أنها موجودة في دبي مع ابنتها بينما تشهد المنطقة الأوسع حالة من عدم اليقين.
وصفت لارا، المقيمة في دبي منذ ثلاث سنوات، والمتزوجة من ماهيش بوباثي، لاعب التنس السابق المصنف الأول عالمياً في الزوجي، تجاربها في الأيام القليلة الماضية في مقطع فيديو شاركته على إنستغرام.
“في الواقع، لا أحب نشر أشياء كهذه،” قالت. وأضافت أن الفيديو لم يكن يهدف إلى التعليق على الصراع، بل كان وسيلة لتفريغ بعض الطاقة العصبية بعد عدة أيام متوترة.
“لقد كنا هنا في دبي منذ بداية ما أُطلق عليه حرب إسرائيل وإيران،” قالت.
تذكرت بوباثي أنها كانت تصور في استوديو في دبي في 28 فبراير عندما سمعوا فجأة انفجارات عالية في الأعلى. “ركضنا خارج الاستوديو ورأينا صواريخ تُعترض في السماء،” قالت.
وصفت الأيام القليلة الماضية بأنها صعبة ومقلقة.
“لقد كان الأمر مرهقاً، لا أستطيع الكذب،” قالت. “هناك طائرات تحلق في الأعلى، والكثير من الأصوات العالية. نحن نعيش في فيلا في حي آمن جداً، لكن النوافذ تهتز، والأبواب تصدر صريراً، وقد يكون الأمر مزعجاً.”
كان زوجها مسافراً للعمل ولم يكن في دبي في ذلك الوقت. على الرغم من التوتر والضوضاء، أكدت بوباثي أنها لم تشعر بعدم الأمان أبداً.
“لم أشعر بعدم الأمان ولو لمرة واحدة،” قالت. “لقد قامت حكومة الإمارات بعمل لا يصدق. بصفتنا مقيمين نعيش في هذه المدينة، شعرنا بالاهتمام والرعاية حقاً.”
قالت إن المقيمين، بغض النظر عن جنسيتهم، يشعرون بالحماية. “نشعر بأننا مرغوبون، نشعر بأننا محميون. لا يهم من أين أتينا أو ما هي جنسيتنا. نشعر بأننا مهمون ولنا قيمة،” قالت.
كما أشارت بوباثي إلى كيفية استمرار الحياة اليومية في المدينة على الرغم من الوضع.
“يأتي بستاني كل يوم ويعتني بالنباتات. لا يزال سائقو التوصيل يعملون. يمكنك طلب الطعام، الضروريات، أي شيء تحتاجه،” قالت.
أعربت عن إعجابها بالعديد من الأشخاص الذين يواصلون العمل ويحافظون على سير البلاد.
“لدي الكثير من الاحترام والإعجاب للأشخاص العاديين الذين ليس لديهم خيار المغادرة ويحافظون على سير هذا البلد،” قالت.
قالت بوباثي إنها وعائلتها يستكشفون حاليًا إمكانية السفر إلى مومباي، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن الوضع جعل الأطفال متوترين.
“نحن نبحث عن رحلات طيران لمحاولة العودة إلى مومباي،” قالت. “خاصة وأن الأطفال أكثر توتراً بشأن هذا الأمر. كبالغين، نحن نتدبر الأمر، لكننا نحاول الحفاظ على تماسك الأمور من أجلهم.”
وفي معرض حديثها عن الوضع الأوسع، قالت إنها مرت بلحظات توتر مماثلة من قبل، مستذكرةً عندما كانت في الهند خلال التوترات المتصاعدة بين الهند وباكستان.
“لقد رأينا مدى جودة حماية بلدنا لنا هناك، ونشعر بنفس الشيء هنا،” قالت.
اختتمت بوباثي حديثها بالإعراب عن أملها في أن يظل المدنيون في جميع أنحاء المنطقة آمنين وأن يهدأ الوضع.
“لا يستحق أي مدني أن يعيش في خوف أو أن يقع في حرب تزعزع استقرار منطقة بأكملها،” قالت. “آمل أن يسود المنطق السليم والحكم الأفضل.”
