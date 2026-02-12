ترفيه

نجم"بروكلين ناين-ناين" تيري كروز: القرية العالمية بيتي

شوهد نجم هوليوود يتذوق الأطباق الشهية في أحد المعالم السياحية البارزة في المدينة، مما أسعد الجميع
الممثل تيري كروز

عاد نجم هوليوود تيري كروز، الذي ليس غريباً على الإمارات، إلى البلاد.

وهذه المرة، يقضي وقتاً ممتعاً في القرية العالمية، أحد المعالم السياحية البارزة في دبي، حيث يتذوق الأطباق الشهية ويستمتع بالمكان.

ألقِ نظرة:

يمتلك الممثل وشخصية التلفزيون الهوليوودية أيضاً شقة خاصة به في دبي. في مايو من العام الماضي، وقع على شقة في بن غاطي أكوارايز خلال إطلاق المشروع.

من المقرر الانتهاء من أعمال البناء في المشروع، الواقع في الخليج التجاري، في مارس 2027.

وبهذا، انضم كروز إلى صفوف المشاهير مالكي المنازل في الإمارة، مثل نيمار جونيور، أندريا بوتشيلي، وإيمريك لابورت.

