نجمات لوريال يخطفن الأضواء في أسبوع الموضة بباريس

كما شاركت آليا بهات، التي تم تعيينها مؤخراً كسفيرة عالمية، في عرض لوريال باريس. وفي عرض (ووك يور ورث) في قصر غارنييه، سارت آليا وآندي ماكدويل معاً على منصة العرض لعرض أعمالهما.