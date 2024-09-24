تألق النجمات
تألق النجمات
ترفيه

نجمات لوريال يخطفن الأضواء في أسبوع الموضة بباريس

افتتح عرض أزياء مرصع بالنجوم قدمته لوريال باريس أسبوع الموضة في باريس بأسلوب باريسي رائع
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أقامت شركة لوريال باريس لمستحضرات العناية الشخصية يوم الإثنين الموافق 23 سبتمبر حدث (لي ديفيل لاوريلا باريس) في ساحة الأوبرا في باريس، فرنسا. وقد حضر الحدث العديد من النجمات بما في ذلك إيفا لونغوريا وكارا ديليفين وجين فوندا وكيندال جينر اللواتي مشين على المنصة.

كيندال جينر
كيندال جينر

هذا العام، أكد الحدث على "تمكين المرأة، والشمولية، والأخوة" تحت شعار "امشِ بقيمتك".

أثارت آيشواريا راي باتشان ضجة كبيرة على منصة العرض بفضل تعاونها مع لوريال باريس، حيث أطلت بشكل مميز. بدت مذهلة بفستان من الساتان من تصميم موسي، وأكملت إطلالتها بأحمر شفاه جريء باللون الأحمر.

ايشواريا راي باتشان
ايشواريا راي باتشان

كما شاركت آليا بهات، التي تم تعيينها مؤخراً كسفيرة عالمية، في عرض لوريال باريس. وفي عرض (ووك يور ورث) في قصر غارنييه، سارت آليا وآندي ماكدويل معاً على منصة العرض لعرض أعمالهما.

تألقت الممثلة في تصميم من غواراف غوبتا، حيث ارتدت رداء مخملياً أسوداً مزوداً بقسم علوي معدني لافت من مجموعة أرانودايا 2024 للأزياء الراقية للعلامة.

علياء بهات
علياء بهات
كاميلا كابيلو
كاميلا كابيلو
سيمون اشلي
سيمون اشلي
Khaleej Times - Arabic Edition
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