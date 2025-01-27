نجمات بوليوود يتألقن في عرض "سابياساتشي" بمناسبة اليوبيل الفضي
حضر عدد من نجوم بوليوود البارزين، مثل "ديبيكا بادوكون"، و"عليا بهات"، و"سونام كابور"، على السجادة الحمراء لعرض خاص قدمه المصمم "سابياساتشي موخيرجي" بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيس علامته التجارية في مومباي، الهند.
وخطفت الأم الجديدة ديبيكا الأنظار عندما سارت على المنصة مرتدية بنطالاً أبيض مع قميص ومعطف طويل. وزينت إطلالتها بمجوهرات مذهلة.
كما حضر نجوم بوليوود آخرون مثل "أديتي راو حيدري"، و"أنانيا باندي"، و"شارفاري"، والعديد غيرهم، حيث احتفل المصمم باليوبيل الفضي لعلامته التجارية للأزياء.
لنلقي نظرة على إطلالات هذه النجمات وما اختارته كل واحدة منهن من أزياء:
ديبيكا بادوكوني
عادت الممثلة ديبيكا بادوكون بقوة إلى منصة العرض باعتبارها ملهمة سابياساتشي موخيرجي في عرضه بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين، حيث ارتدت زياً أبيض بالكامل مع إكسسوارات مستوحاة من الطراز القوطي وتسريحة شعر مستوحاة من فريدا كاهلو - وهو أول ظهور لها منذ ولادة ابنتها من رانفير سينغ.
عليا بهات
أبهرت عليا بهات الحضور في العرض بفستان ساري من الحرير مصنوع يدوياً من مورشد آباد، نسقته مع بلوزة مرصعة بالجواهر، وأكملت إطلالتها الجريئة بعينين محددتين بالكحل، وإطلالة براقة باللون الوردي الفاتح، ومجوهرات مزخرفة.
سونام كابور
تألقت سونام كابور بإطلالة من تصميم ريا كابور، حيث ارتدت بلوزة من الحرير وتنورة ضيقة ومعطفاً مزيناً بالريش وحقيبة سوداء من ديور، ونسقت معها قلادة من الألماس وأقراطاً من التراث وحذاءً أسود.
أديتي راو حيدري
تألقت أديتي راو حيدري بأناقتها في فستان أناركالي أسود مزين باللون لذهبي، واختارت معه دوباتا مزخرفة بشكل فاخر.
أنانيا باندي
استحضرت أنانيا باندي سحر الطراز القديم في عرض أزياء سابياساتشي بفستان قصير شفاف منقط فوق فستان مخملي أسود، ونسقته مع جوارب شفافة وأقراط كبيرة وحقيبة صغيرة وتسريحة شعر هوليوودية عتيقة وحذاء بكعب عالٍ أسود.
شارفاري واغ
بدت شارفاري واغ متألقة في حفل ذكرى سابياساتشي وهي ترتدي ساري أزرق ملكي مزخرف بزردوزي، مع بلوزة باندغالا مفتوحة من الجانبين، وأضفت لمسة خاصة بمجوهرات بارزة ومكياج جريء.
بيباشا باسو
أبهرت بيباشا باسو الحضور في عرض أزياء سابياساتشي مرتدية ساري من الحرير الأسود مطرز بالزردوزي، مع بلوزة بأكمام طويلة وأقراط ذهبية جذابة وتسريحة شعر مزينة بالورود وشفتين حمراوين وإطلالة جذابة.