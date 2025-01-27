نجمات بوليوود يتألقن في عرض "سابياساتشي" بمناسبة اليوبيل الفضي

عادت الممثلة ديبيكا بادوكون بقوة إلى منصة العرض باعتبارها ملهمة سابياساتشي موخيرجي في عرضه بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين، حيث ارتدت زياً أبيض بالكامل مع إكسسوارات مستوحاة من الطراز القوطي وتسريحة شعر مستوحاة من فريدا كاهلو - وهو أول ظهور لها منذ ولادة ابنتها من رانفير سينغ.