نجل "أرنولد شوارزنيجر"يفوز بأول مسابقة لكمال الأجسام

قل مرحباً لأرني الجديد!
جوزيف باينا، 28 عامًا، ابن نجم Terminator أرنولد شوارزنيجر وميلدريد باتريشيا باينا، فاز بأول مسابقة لكمال الأجسام، حسبما ذكر في منشور على إنستغرام.
فاز باينا بالمركز الأول في فئات متعددة في مسابقة NPC Natural Colorado State، بما في ذلك فئة الوزن الثقيل المفتوحة للرجال، وفئة الكلاسيك فيزيك للمبتدئين الحقيقيين للرجال، وفئة الكلاسيك فيزيك للمبتدئين للرجال.
"المهمة أنجزت! 🥇," علق على المنشور.
لم يغب مغزى المنشور عن أحد، خاصة بالنسبة لمحبي شوارزنيجر، الممثل الذي شق طريقه إلى هوليوود بفضل إنجازاته في عالم كمال الأجسام. وللتذكير، فاز حاكم كاليفورنيا السابق ببطولة مستر يونيفرس لكمال الأجسام لأول مرة في سن العشرين، بالإضافة إلى فوزه بلقب مستر أولمبيا سبع مرات قياسية.
هناك العديد من أوجه التشابه بين الأب والابن.
قضى باينا وقتًا في التدريب وتلقي النصائح من والده—الذي يعتبر على نطاق واسع أحد أعظم لاعبي كمال الأجسام في العالم على الإطلاق—في صالة Gold’s Gym في فينيس بيتش، كاليفورنيا. ذكرت Fox News Digital أن الأب أولى كل اهتمامه لتدريب باينا، بما في ذلك وضعيته، لضمان "أن كل عضلة تبرز بشكل صحيح".
بالمناسبة، كانت هذه هي الصالة الرياضية التي بدأ فيها شوارزنيجر التدريب بعد انتقاله إلى الولايات المتحدة في الستينيات. وخلال هذه الفترة، حصد أرني معظم الألقاب في كمال الأجسام، قبل أن يتوقف عن المنافسة في عام 1980 ويغزو هوليوود.
بالنسبة لأرني جونيور، لم يكن الأمر سهلاً. ففي منشور على إنستغرام في يوليو، قال خريج Gunner و Dancing With the Stars إنه لم يكن دائمًا يتمتع بلياقة بدنية رياضية وكان عليه أن ينميها.
"أحيانًا ينسى الناس أنني كنت سمينًا في المدرسة الثانوية. تم استبعادي من فريقي لكرة السلة وكرة القدم لأنني لم أستطع مواكبة الأطفال الآخرين،" قال. "لم يكن للسباحة تجارب أداء لحسن الحظ، وقد غيرت حياتي تمامًا إلى الأبد. كانت تلك مقدمتي للياقة البدنية والتدريب. الجميع يبدأ من مكان ما ولكن البدء هو الأهم."
والدة باينا، ميلدريد باتريشيا باينا، كانت موظفة منزلية سابقة لدى نجم Terminator و Commando وزوجته السابقة، الكاتبة ماريا شرايفر. يتقاسم شوارزنيجر وشرايفر أربعة أطفال، وقد وُلد باينا عندما كان أرنولد متزوجًا منها.
تحدث شوارزنيجر عن فضائحه الشخصية في برنامج نتفليكس Arnold.
"أعتقد أنني سببت ما يكفي من الألم لعائلتي بسبب (خطئي)،" قال. "الجميع اضطروا للمعاناة. ماريا اضطرت للمعاناة. الأطفال اضطروا للمعاناة. جوزيف. والدته. الجميع."
"سأضطر للعيش مع هذا بقية حياتي. سيتذكر الناس نجاحاتي وسيتذكرون أيضًا إخفاقاتي. هذا فشل كبير،" قال.