"نتفلكس" تطلق مسلسلاً وثائقياً عن الدوري السعودي بمشاركة رونالدو
من ذا الذي يستطيع أن ينسى تلك الليلة التاريخية في استاد "لوسيل"، التي سطّر فيها الأخضر السعودي ملحمة كروية خالدة، وحقق فيها فوزاً أسطورياً على منتخب الأرجنتين المرصع بالنجوم بقيادة "ليونيل ميسي"، في ثالث أيام بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر؟
ولم يقتصر تأثير تلك الليلة التاريخية على الفوز المذهل فحسب، بل امتد ليشمل مشهد كرة القدم العالمي بأكمله، فبعد فترة وجيزة، فاجأ النجم البرتغالي "كريستيانو رونالدو" الجميع بتوقيعه عقداً تاريخياً مع نادي النصر لكرة القدم في الرياض. وقد أشعل هذا الانتقال غير المتوقع حماس الجماهير ودهشة خبراء كرة القدم على حد سواء، وتدفقت الأسئلة من كل حدب وصوب: لماذا يختار أحد أعظم لاعبي العالم اللعب في دوري لم يُثبت نفسه بعد على الساحة الدولية؟
والآن، يستعد عشاق كرة القدم حول العالم للحصول على بعض الإجابات، مع إطلاق نتفلكس المقطع الدعائي لمسلسلها الوثائقي المنتظر "الدوري السعودي".
وينطلق عرض هذا المسلسل الوثائقي المكون من ست حلقات يوم 21 نوفمبر، ليأخذ المشاهدين في رحلة شيقة إلى أعماق كرة القدم السعودية، ويقدم لهم نظرة حصرية من الداخل على الموسم الثامن والأربعين للدوري السعودي للمحترفين.
شاهد الفيديو أدناه:
وفي إطار السعي الحثيث لتحويل الدوري السعودي للمحترفين إلى قوة عالمية، شهد هذا الموسم صفقات تاريخية وتعاقدات رفيعة المستوى، بالإضافة إلى جهود متواصلة لدفع عجلة كرة القدم السعودية نحو آفاق جديدة.
هذا المسلسل من إنتاج "ويسبر"، ويتتبع رحلة أكبر خمسة فرق في الدوري السعودي وهي: النصر والهلال والاتحاد والأهلي والإتفاق، في سباقهم المُحموم نحو لقب البطولة. سيأخذنا المسلسل في رحلة مليئة بالإثارة والتشويق، وسنعيش أجواء المنافسة الشرسة، والآمال الكبيرة، وخيبات الأمل التي لا مفر منها في عالم كرة القدم.
ويلقي هذا المسلسل الضوء على بعض الأسئلة الهامة: هل ستُؤتي الاستثمارات الضخمة التي ضختها المملكة العربية السعودية في كرة القدم ثمارها على المستوى العالمي؟ وكيف يتأقلم النجوم العالميون مع التغيير الثقافي؟ وكيف يتعامل اللاعبون السعوديون مع هذا التدفق الكبير من المواهب الأجنبية؟
كما ينتظر عشاق كرة القدم المتحمسين ومشجعو "رونالدو" على حد سواء المزيد من الأحداث. فبالرغم من أن انتقال "رونالدو" إلى النصر قد أحدث ضجة كبيرة بالفعل، إلا أن المسلسل الوثائقي سيقدم نظرة عن كثب على تأثيره الحقيقي على الفريق، وكيف ساهمت شخصيته القيادية في بث روح جديدة في النصر. وسيكشف المسلسل كيف يحفز "رونالدو" زملاءه في الفريق ويلهمهم للتغلب على التحديات.
ولا يقتصر بريق الدوري السعودي للمحترفين على "رونالدو" فحسب، بل يشهد تألق نجم عالمي آخر، البرازيلي "نيمار"، الذي انضم إلى صفوف الهلال في أغسطس 2023. وعلى الرغم من غيابه عن الملاعب لفترة بسبب الإصابة، إلا أن حضور "نيمار" وتأثيره على كرة القدم السعودية لا يمكن إنكاره.
كما يسلط المسلسل الضوء على المواهب المحلية الصاعدة االتي تسعى جاهدة لترك بصمتها في الدوري السعودي، في ظل وجود كوكبة من ألمع نجوم العالم. وسنشهد في هذا المسلسل تألق لاعبين مثل سالم الدوسري من الهلال، وفراس البريكان من الأهلي، وطلال حاجي من الاتحاد، وعبد الرحمن غريب من النصر، وهم يبذلون قصارى جهدهم لإثبات جدارتهم على نفس الملاعب التي يتألق فيها الأساطير.
مع فوز المملكة العربية السعودية مؤخراً بشرف استضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، تواصل البلاد مسيرتها الطموحة للتحول إلى قوة كروية عظمى. ويصور هذا المسلسل الوثائقي التطور الاستراتيجي الذي تشهده المملكة في مجال كرة القدم، بدءاً من بناء سمعة عالمية وصولاً إلى تعزيز روح التماسك المجتمعي، مع لعب رونالدو دوراً محورياً في قيادة هذه المسيرة.
لذا، استعدوا لإطلاق مسلسل "الدوري السعودي"، الذي سيُبث على نتفلكس في 21 نوفمبر، وسيأخذكم في رحلة خلف كواليس كرة القدم السعودية، ويكشف لكم أسراراً وحكايات لا تُنسى.