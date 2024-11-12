"نتفلكس" تطلق مسلسلاً وثائقياً عن الدوري السعودي بمشاركة رونالدو

ولم يقتصر تأثير تلك الليلة التاريخية على الفوز المذهل فحسب، بل امتد ليشمل مشهد كرة القدم العالمي بأكمله، فبعد فترة وجيزة، فاجأ النجم البرتغالي "كريستيانو رونالدو" الجميع بتوقيعه عقداً تاريخياً مع نادي النصر لكرة القدم في الرياض. وقد أشعل هذا الانتقال غير المتوقع حماس الجماهير ودهشة خبراء كرة القدم على حد سواء، وتدفقت الأسئلة من كل حدب وصوب: لماذا يختار أحد أعظم لاعبي العالم اللعب في دوري لم يُثبت نفسه بعد على الساحة الدولية؟