نبيلة تستعد لحفل إيفا 2024: 4 عقود في صناعة التجميل

"أنا مؤمنة بشدة بضرورة إدارة الصورة الشخصية وإعادة ابتكارها باستمرار. وعلى الرغم من أن الحقيقة قد تكون محزنة في أن الناس غالباً ما يحكمون علينا بناءً على مظهرنا الخارجي ، فإن الخبر السار هو أننا نملك القدرة على تغيير هذا المظهر لصالحنا .

نواز الدين صديقي هو شخص لطالما أُعجبت به وأود العمل معه يوماً ما .