نبيلة تستعد لحفل إيفا 2024: 4 عقود في صناعة التجميل
خبيرة الشعر والمكياج نبيلة تحتفل هذا العام بإنجاز استثنائي يتمثل في إكمال أربعة عقود في صناعة التجميل. نبيلة، التي تشتهر بأسلوبها المبتكر في رسم التوجهات، تعود للعام الرابع على التوالي كشريكة الشعر والمكياج الرسمية لجوائز إيفا 2024، وذلك بالتعاون مع علامتيها التجاريتين "زيرو ميك اب" و"إن غينتس"، مما يعكس فخرها واستمرارية تأثيرها في عالم التجميل.
بالإضافة إلى نجاحها المستمر مع خط زيرو ميك اب وقلم بلورينغ الرائد، قامت نبيلة مؤخراً بتوسيع عروضها لتشمل خطاً جديداً للعناية بالشعر، وهي شهادة على سعيها الدؤوب للتميز.
نبيلة تتبنى مفهوم "القفزة العقدية"، وهو فلسفة تشجع الأفراد على إعادة تعريف أنفسهم كل عشر سنوات. هذا المعتقد يتردد صداه بعمق في رحلتها الشخصية، ويُلهم من حولها لاحتضان التغيير والنمو المستمر. نجحت نبيلة على مدار العقود الماضية في تسريع تطورها وتوسيع خط إنتاجها باستمرار، مما عزز تأثيرها في صناعة التجميل بشكل متزايد.
مع استعدادها لحفل توزيع جوائز إيفا في أبوظبي هذا الأسبوع، أتيحت لصحيفة خليج تايمز فرصة حصرية للجلوس مع نبيلة لمناقشة ارتباطها الطويل بالأكاديمية الهندية الدولية للأفلام. في الحوار، تطرقت نبيلة أيضاً إلى خط منتجاتها الأحدث للعناية بالشعر، وقدمت نصائح حول ما يجب فعله وما يجب تجنبه على السجادة الحمراء في حفل توزيع الجوائز القادم، مما يعكس خبرتها الواسعة في مجال التجميل والأناقة.
هذه هي سنتك الرابعة مع إيفا. ما الذي يتطلبه الأمر لكي تحل محل علامة تجارية عالمية للمكياج وتصبح الخيار المفضل لحدث مرموق مثل إيفا؟
كانت زيرو ميك اب جزءاً من إيفا منذ إنشائها. تم إنشاء هذا المكياج لتلبية الاحتياجات المحددة للبشرة في جنوب آسيا، سواء كانت فاتحة أو متوسطة أو داكنة. إنها علامة تجارية شريكة في الكواليس لـ إيفا حيث تمثل بقوة شتات البشرة السمراء في جنوب آسيا في جميع أنحاء العالم. إنه لشرف لي أن أكون جزءاً من هذا العرض المرموق للجوائز.
هل كانت هناك صراعات إبداعية مع النجوم حول تبني المظهر الذي تتخيليه لهم مقابل أفكارهم الخاصة حول الحفاظ على صورتهم؟
"نحن دائماً نصغي لعملائنا لأنهم هم من يرتدون المظهر في النهاية. سواء كانوا من المشاهير أو شباباً من غير المشاهير، نحرص على فهم رؤيتهم والعمل معهم بتعاونٍ تام لتحقيق توازن مثالي يشعرون بالراحة والثقة معه. ونحن فخورون بوضع ختم نبيلة عليه، كعلامة للجودة أوالإبداع الذي نقدمه."
لقد قدمت مفهوم استشارة المظهر منذ أكثر من عقدين خلال حفل توزيع جوائز لوكس ستايل في باكستان، وكان له تأثير كبير على مشهد الموضة والجمال، إذا أتيحت لكِ الفرصة، من الذي ترغبين في إجراء تغيير مظهر له في إيفا، ولماذا؟
"أنا مؤمنة بشدة بضرورة إدارة الصورة الشخصية وإعادة ابتكارها باستمرار. وعلى الرغم من أن الحقيقة قد تكون محزنة في أن الناس غالباً ما يحكمون علينا بناءً على مظهرنا الخارجي ، فإن الخبر السار هو أننا نملك القدرة على تغيير هذا المظهر لصالحنا .
نواز الدين صديقي هو شخص لطالما أُعجبت به وأود العمل معه يوماً ما .
أصبحت لوحة ظلال زيرو ميك اب من المنتجات الأساسية للعديد من النجمات. كيف تم استقبالها دولياً، وكيف تعتقدين أنها تقارن بالمنتجات الأخرى؟
تتخصص زيرو ميك اب في جميع أنواع البشرة في شبه القارة الهندية وتحظى بقبول كبير من قبل الجالية الهندية في جميع أنحاء العالم. تم تصنيع المنتج باستخدام أربعة عقود من المعرفة والخبرة، باستخدام مكونات من الطراز العالمي، ويمكن مقارنته بأفضل المنتجات.
من بيونسيه إلى بريانكا شوبرا جوناس، أطلق العديد من المشاهير خطوطهم الخاصة للعناية بالشعر. هل تعتقدين أن هذا التوسع مدفوع بشغفك الشخصي أم بالطلب المتزايد على العناية بالشعر في عالم اليوم الملوث؟
"خط العناية بالشعر الذي أقدمه يمثل خلاصة أربعة عقود من العمل المتواصل في هذه الصناعة. الحلول التي أقدمها نابعة من خبرتي العميقة ومعرفتي باحتياجات شعرنا الفريدة ومتطلباته. هذا النجاح لم يتحقق بسبب الشهرة أو عدد المتابعين أو حتى السعي وراء الربح، بل هو نتيجة شغفي الحقيقي بفهم الشعر وتقديم حلول مبتكرة تناسب الجميع."
هل كانت رحلتك طويلة لإتقان تركيبة خط العناية بالشعر الخاص بك، وما هي بعض التحديات الرئيسية التي واجهتها؟
"لا توجد طرق مختصرة لتحقيق النجاح في العمل الجاد. الانتقال من تقديم الخدمات إلى إنتاج المنتجات هو تجربة مثيرة للغاية، لكنه مليء بتحديات فريدة. بدءاً من البحث وتطوير الصيغة، وصولاً إلى التغليف، والتصميم، والاتصالات، والتجارة الإلكترونية، والتوزيع، والمبيعات، والشؤون المالية. كل مرحلة تتطلب الكثير من الجهد والتفاني. إنه طريق مليء بالتعلم المستمر، وأنا أتعلم شيئاً جديداً في كل خطوة على هذا الطريق."
هناك اعتقاد سائد بأننا لم نعد نمتلك أيقونات للأناقة لأن الجميع يحاولون القيام بكل شيء، وهناك نقص في الأنماط المميزة. ما رأيك في هذا الاتجاه؟
أعتقد أن هذه الفكرة صحيحة بنسبة 100%. فأنا لا أرى أي اختلافات فردية بين الناس ــ فالجميع يبدون متشابهين. نفس الملابس، نفس الشعر، نفس المكياج ــ والآن نفس الشفاه، نفس الأنف، نفس الرموش.
هل يمكنك مشاركة أي تفاعلات أو صداقات لا تنسى قمتِ بها أثناء وجودك في إيفا والتي كان لها تأثير دائم؟
"أصبحت مغرمة جداً بـ [المخرجة ومصممة الرقصات] فرح خان، لأنها تشاركني العديد من القواسم المشتركة. فهي تتمتع بحس فكاهي رائع وأصبحت واحدة من أبرز المخرجات وصانعة النجوم في مجالها. بالطبع، بات منظمو حفل توزيع جوائز الأكاديمية الهندية الدولية للأفلام مثل عائلتي، وهم جزء خاص جداً من شبكة الدعم التي أعتز بها."
لقد أصبحت الاستدامة والإنتاج الأخلاقي من العناصر الأساسية للعديد من العلامات التجارية المتخصصة في مستحضرات التجميل. كيف تدمج منتجات العناية بالشعر الخاصة بك هذه العناصر، وكيف تخطط لمواكبة هذه الاتجاهات العالمية؟
"أطفالي حريصون جداً على ما أفعله ويراقبونني باستمرار في حالات تعثري. ولحسن الحظ، كنت دائماً أتبنى ممارسات شاملة ومتنوعة ومستدامة قبل أن تصبح هذه الاتجاهات سائدة. منتجاتنا غير مختبرة على الحيوانات، وسلسلة التوريد لدينا تُدقق لضمان خلوها من عمالة الأطفال والعمل القسري. كما أن مواد التعبئة والتغليف قابلة لإعادة التدوير، ومعظم التركيبات نباتية وخالية من البارابين ومصنوعة من أفضل المكونات. نحن نعمل باستمرار على تحسين معاييرنا من خلال إزالة واستبدال المكونات المثيرة للجدل عالمياً، مع الحفاظ على المستوى المطلوب من الجودة والابتكار."
برأيك، ما هي الأشياء التي يجب القيام بها أو تجنبها على السجادة الحمراء؟
السجادة الحمراء دائماً ما تكون أكبر من الحياة. الألوان الجريئة والظلال المذهلة والحضور القوي يمنعانك من الضياع في جو التألق والجاذبية.
صادق سليم هو كاتب مقيم في الإمارات العربية المتحدة ويمكن التواصل معه على حسابه على الانستغرام @sadiqidas.