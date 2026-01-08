نانسي عجرم: أنا معتادة على الغناء للأطفال بشكل خاص

قبل أن تضاء أضواء السجادة الحمراء في ريل سينما، دبي مول، كانت نانسي عجرم قد كسبت بالفعل قلوب أصعب نقادها، وهم الصغار. أمضت النجمة اللبنانية وقتًا في كيدزانيا، متفاعلة مع المعجبين الصغار قبل العرض الأول لفيلم فتى الدلفين 2 في دبي، وهو مغامرة رسوم متحركة مناسبة للعائلة يضم صوتها وموسيقاها. وبحلول الوقت الذي وصلت فيه إلى السينما، كان المعجبون المبتهجون قد تجمعوا بأعداد كبيرة، متشوقين لإلقاء نظرة على واحدة من أكثر الأصوات تأثيرًا في العالم العربي.