"مينستري أوف ساوند" تبدأ جولتها التاريخية تحت "عين دبي"

تطلق "مينستري أوف ساوند" صوتها الأيقوني عالميًا في عام 2026 بجولة عالمية تاريخية تشمل 35 مدينة عبر ست قارات، لتكون المرة الأولى التي يقوم فيها هذا النادي الأسطوري بجولة بهذا الحجم. احتفالًا بمرور 35 عامًا في طليعة الموسيقى الإلكترونية وثقافة النوادي، ستقدم الجولة التي تستمر لمدة عام تجربة مينستري أوف ساوند إلى بعض أشهر الأماكن في العالم عبر أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا وأستراليا.

تنطلق الجولة في 31 يناير 2026، في دبي، بحدث في الهواء الطلق على طراز المهرجانات يقام تحت عين دبي، أطول عجلة مراقبة في العالم. يتصدر التشكيلة نجما موسيقى الهاوس دينيس فيرير وأرماند فان هيلدن، وينضم إليهما دي جي تينيس، وهاني لوف، ومجموعة B3B خاصة من كايرو، ودا كاب، وإينو نابا. كما يشارك في الأداء الدي جي البرازيلية ألين روشا، وثنائي الديب هاوس المقيم في دبي أركيد 82، وغيرهم. يستمر العرض من الساعة 2 ظهرًا حتى 1 صباحًا، وتتوفر التذاكر على بلاتينيوم ليست ابتداءً من 156 درهمًا.