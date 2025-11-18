ميلي بوبي براون سفيرة علامة تجارية جديدة لجزيرة ياس

أصبحت الممثلة ميلي بوبي براون، نجمة مسلسل "أشياء غريبة" (Stranger Things) الشهير على منصة نتفليكس، أحدث سفيرة للعلامة التجارية لجزيرة ياس. تنضم براون بذلك إلى قائمة نجوم هوليوود الآخرين الذين حملوا لقب سفير العلامة التجارية لجزيرة ياس في أبوظبي، مثل ريان رينولدز، وجيسون موموا، والكوميدي كيفن هارت.
يأتي هذا تماشياً مع استضافة جزيرة ياس لتجربة "أشياء غريبة: التجربة" (Stranger Things: The Experience) الأولى في المنطقة. وهي عبارة عن مسار غامر وتفاعلي يعتمد على المسلسل الأيقوني ويتبع القصة الرئيسية للعرض. ويستمر العرض من 14 نوفمبر 2025 حتى 15 فبراير 2026.
صرّح ليام فيندلي، الرئيس التنفيذي لـ "ميرال دستنيشنز"، العلامة التجارية الترفيهية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، للصحفيين في مائدة مستديرة إعلامية بأن الأمر استغرق حوالي 12 شهراً من الإعداد لاستضافة هذه التجربة في أبوظبي، وهي الموقع الأول والوحيد خارج أمريكا الشمالية وأوروبا.
قال فيندلي إن توقيت اختيار براون سفيرة للعلامة التجارية يتماشى مع الشعبية الكبيرة للمسلسل. ووفقاً للتصنيف العالمي لنتفليكس لأكثر المسلسلات شعبية، يحتل الموسم الرابع من "أشياء غريبة" المركز الثالث، بحوالي 140 مليون مشاهدة في أول 91 يوماً من إصداره.
سيصل الموسم الخامس والأخير من مسلسل "أشياء غريبة" على نتفليكس على ثلاثة أجزاء — الجزء الأول (المجلد 1) في 26 نوفمبر (أربع حلقات)، والجزء الثاني (المجلد 2) في عيد الميلاد (ثلاث حلقات)، و"الخاتمة" في ليلة رأس السنة الجديدة.
أشار فيندلي إلى أن سفراء العلامة التجارية السابقين، مثل رينولدز وموموا، جاؤوا إلى أبوظبي قبل أشهر قليلة من أفلامهم التي قاموا ببطولتها (Deadpool & Wolverine و Aquaman and the Lost Kingdom) على التوالي.
جزيرة ياس، التي تعد موطناً لـ "عالم فيراري"، و"عالم وارنر براذرز"، وستستضيف سباق الجائزة الكبرى في غضون أسابيع قليلة، تتجه لتصبح واحدة من أكبر الوجهات الترفيهية في العالم. وقال: "أي شيء يخلق تجارب أعظم، وتجربة عملاء أفضل، ويفتح المنطقة، ويجلب السياح إلى هنا، أعتقد أنه يجعل منطقتنا أقوى".