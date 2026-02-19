"ميشيل يوه" تحصل على نجمة ممشى المشاهير بهوليوود

حصلت الممثلة الهوليوودية ميشيل يوه، نجمة أفلام النمر الرابض والتنين الخفي، والغد لا يموت أبداً، وكل شيء في كل مكان في وقت واحد، من بين أفلام أخرى لا تُنسى، على نجمتها في ممشى المشاهير بهوليوود في 18 فبراير.