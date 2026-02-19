"ميشيل يوه" تحصل على نجمة ممشى المشاهير بهوليوود

حصلت الممثلة الهوليوودية ميشيل يوه، نجمة أفلام النمر الرابض والتنين الخفي، والغد لا يموت أبداً، وكل شيء في كل مكان في وقت واحد، من بين أفلام أخرى لا تُنسى، على نجمتها في ممشى المشاهير بهوليوود في 18 فبراير.
تم تكريم الممثلة الماليزية الأصل لمساهمتها في السينما العالمية. وقد عكست على رحلتها في هذه المناسبة قائلة: “لم يكن الطريق من ماليزيا إلى هنا مستقيماً. كانت هناك لحظات تساءلت فيها عما إذا كنت أنتمي."
"لكنني كنت محظوظة بأن أكون جزءاً من قصص تجاوزت الحدود واللغات. قصص ذكرتنا بمدى عمق ارتباطنا جميعاً."