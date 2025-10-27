"ميسون ثامز" يتحدث عن"الهاتف الأسود 2" وعشقه للشعور بالخوف

صنع ماسون ثاميس لنفسه اسمًا في هوليوود بدورٍ مميزٍ أرعب الجمهور. حقق فيلم "الهاتف الأسود " (2021) للمخرج سكوت ديريكسون نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، حيث قدّم ثاميس، الذي كان في الرابعة عشرة من عمره آنذاك، في دور فيني، فتىً هادئًا لكنه قوي الصمود، وقع في قبضة مختطفٍ سادي، جسّده إيثان هوك بأسلوبٍ مُرعب. والآن، بعد ثلاث سنوات، يعود ثاميس إلى ذلك العالم المُظلم والغامض في فيلم "الهاتف الأسود 2" ، وهو تكملةٌ تُعمّق ندوب فيني العاطفية ونفسيته المُسكونة.
في حوار، يكشف الممثل الشاب، البالغ من العمر الآن 18 عامًا، عن عودته إلى عالم فيني، والعمل مجددًا مع ديريكسون وهوك، واستكشافه للخط الفاصل بين الخوف والإنسانية في سرد قصص الرعب. من مواجهة الصدمات والتحولات إلى إيجاد الشجاعة في عالم الرعب، يتأمل ثاميس مدى التقدم الذي حققه هو وفيني. مقتطفات من المقابلة:
حقق فيلم "الهاتف الأسود" نجاحًا عالميًا كبيرًا، مما أطلق مسيرتك السينمائية. ما رأيكِ في المشاركة في الجزء الثاني؟
حسنًا، كان فيلمي الأول، لذا لم أكن أعرف حقًا ما أتوقعه. أتذكر أنه عندما انتهينا من التصوير، قلتُ لنفسي: "يا إلهي، كان فيلمًا قصيرًا ممتعًا". ثم شاهدته وقلتُ في نفسي: "حسنًا، إنه فيلم رعب ممتع". لكن ردود الفعل على فيلم "الهاتف الأسود " أسعدتني حقًا، خاصةً لأنني بذلتُ فيه جهدًا كبيرًا، وأعلم أن الجميع - الممثلين وطاقم العمل وجميع المبدعين الآخرين - فعلوا ذلك أيضًا. مجرد رؤية ردود الفعل عليه، ثم إنتاج جزء ثانٍ - وهو ما لم يخطر ببالي قط - لرفع هذه الشخصيات إلى مستوى أعلى كان شرفًا كبيرًا. عندما سمعتُ عنه لأول مرة، كان رد فعلي جنونيًا. قلتُ: "متى؟ أين؟ أنا هناك!"
كيف كانت تجربتك في أن تكون جزءًا من الجزء الثاني حينها؟
لقد كانت تجربة رائعة أن أعمل مع الجميع مجددًا، حتى أنني شعرتُ بشيء من الغرابة. هذا أول جزء لي، لكن ما أحببته في فيلم "الهاتف الأسود" هو وجود الكثير من العاطفة في الشخصيات. لقد وقعتُ في غرامهم حقًا. لذا، عند بدء الجزء الثاني، كنتُ خائفًا من أن نفقد بعضًا من تلك العاطفة، لكن بعد ذلك قرأتُ هذا السيناريو، وعملتُ في موقع التصوير مع الجميع، وأدركتُ أن هناك المزيد من العاطفة هنا لأن الشخصيات تتطور وتنمو كأشخاص. ولهذا السبب على الأقل أذهب إلى السينما: لمشاهدة الشخصيات ورؤية كيف تتطور كأشخاص. لذا، كان لقائي بهم بعد الأحداث المروعة التي مر بها فين أمرًا رائعًا.
ما الذي تحبه في هذا النوع؟
أحب الشعور بالخوف والذهاب إلى دور السينما مع أصدقائي والجلوس والصراخ طوال الوقت. لأكون منصفًا، عندما أشاهد أفلام الرعب، ربما لا أكون الشخص الأنسب للجلوس بجانبه، لأنه إذا حدث رعب مفاجئ، أجنّ وأمسك بأصدقائي. وهذا ما أحبه في مشاهدة الأفلام: الاستمتاع بتجربة ممتعة. ولكن، نعم، الغريب أنني أحب الشعور بالخوف.
وما الذي أثار حماسك أكثر بشأن إعادة تمثيل هذا الدور؟
أنا أحب فيني كثيرًا ولا أستطيع تركه. لذا، كانت العودة إليه وإلى أخته غوين شرفًا كبيرًا، وقد استمتعتُ بكل جزء منها. وافتقدتُ العمل مع سكوت ديريكسون وإيثان هوك، لذا كان من الرائع أن أفعل ذلك مجددًا أيضًا.
كيف كان الأمر عندما التقيت مرة أخرى بإيثان هوك في دور جرابر المرعب؟
إيثان قدوتي. أعني، يدخل موقع التصوير ويبدع فيه. ومن المُلهِم رؤية خياراته. كانت أول تجربة لي معه في فيلم "الهاتف الأسود" تجربة رائعة، لأنه علّمني كيف أتطور وأتعلم من حرفتي. لذا، أنا ممتن جدًا لحصولي على فرصة ثانية للعمل معه. نعم، إنه مُرعب بدور "الخاطف". مجرد رؤية كيف تطوّر من قاتل متسلسل مُرعب إلى قاتل متسلسل شبحي أمرٌ رائع.
باعتبارك ممثلًا، كيف كان الأمر بالنسبة لك عند الانغماس في هذه النسخة الأكثر تعقيدًا من فين؟
مع كثرة الشخصيات، أحب التعمق فيها، وكان فيني أول من تعمقتُ فيه بعمق لأن ما يمر به كان صادمًا للغاية. كانت إعادة زيارة شخص عانى من اضطراب ما بعد الصدمة أمرًا صعبًا، لكنني استمتعتُ بتحدي البحث المُكثّف لمعرفة مصيره. كان العمل مع سكوت ديريكسون والتحدث معه عن ذلك جزءًا من هذه العملية، لأن هذا ما تحتاجه الشخصية. فين شخصٌ مُعقد.
كيف كان العمل مع مخرج أفلام مثل سكوت ديريكسون على رأس كل هذا؟
سكوت من أفضل المخرجين الذين عملت معهم على الإطلاق، وأدين له بكل شيء. لقد ساعدني كثيرًا في مسيرتي المهنية. كانت لديه رؤية رائعة في الفيلم الأول، والآن ارتقى بها إلى مستوى أعلى في الجزء الثاني، بدءًا من سيناريوه المذهل. كنت أعلم أنه سيقدم شيئًا رائعًا في فيلم "الهاتف الأسود 2".
بدون حرق أحداث الفيلم، أخبرنا عن فيلم The Black Phone 2.
من أين أبدأ؟ تبدأ القصة مع فين وأخته غوين، التي أصبحت الآن شبه امرأة. شخصيتي تراكمت لديها كل هذا الغضب الذي كتمته بداخلها. لقد تغير كثيرًا كشخص، ولم يعد فيني الذي رأيته في المرة السابقة. وأخته تراودها أحلام لا تفهمها، وتعتقد أنها ستُجن.
لقد ذكرت أن فين يتعامل مع الكثير من الغضب عندما نلتقي به مرة أخرى هنا.
نعم، إنه رجل غاضب. كان بالفعل شخصية معقدة، لكنه ازداد تعقيدًا الآن في فيلم " الهاتف الأسود ٢"، لأنه بدلًا من التعامل مع كل صدماته، يلجأ إلى تدخين المخدرات للتأقلم معها.
ما الذي استمتعت به أكثر في هذه التجربة؟
أعتقد أنني أعود إلى هذه الشخصية. أحب فيني كثيرًا، لذا كانت العودة إلى هذا الدور مُبهجة جدًا بالنسبة لي.
وما هي التجربة التي تتمنى أن يحظى بها الجمهور عندما يشاهد فيلم Black Phone 2 ؟
أتمنى أن يقضوا وقتًا ممتعًا! إذا أعجبكم الفيلم الأول، فسيعجبكم هذا الفيلم بالتأكيد.