"ميسون ثامز" يتحدث عن"الهاتف الأسود 2" وعشقه للشعور بالخوف

حسنًا، كان فيلمي الأول، لذا لم أكن أعرف حقًا ما أتوقعه. أتذكر أنه عندما انتهينا من التصوير، قلتُ لنفسي: "يا إلهي، كان فيلمًا قصيرًا ممتعًا". ثم شاهدته وقلتُ في نفسي: "حسنًا، إنه فيلم رعب ممتع". لكن ردود الفعل على فيلم "الهاتف الأسود " أسعدتني حقًا، خاصةً لأنني بذلتُ فيه جهدًا كبيرًا، وأعلم أن الجميع - الممثلين وطاقم العمل وجميع المبدعين الآخرين - فعلوا ذلك أيضًا. مجرد رؤية ردود الفعل عليه، ثم إنتاج جزء ثانٍ - وهو ما لم يخطر ببالي قط - لرفع هذه الشخصيات إلى مستوى أعلى كان شرفًا كبيرًا. عندما سمعتُ عنه لأول مرة، كان رد فعلي جنونيًا. قلتُ: "متى؟ أين؟ أنا هناك!"